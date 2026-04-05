Pasajeras de la Línea 2 del Metro de CDMX vivieron un momento de pánico el pasado sábado 4 de abril, cuando el conductor del vagón M0654 aceleraba y frenaba bruscamente entre las estaciones Hidalgo y Tasqueña.

De acuerdo con los testigos que presenciaron y vivieron esos momentos de pánico, el conductor del metro se iba desmayando, pues aseguraron que se desvaneció sobre los controles, aparentemente inconsciente.

Video exhibe a conductor del Metro CDMX; aseguran que iba desmayándose

Un el video viral compartido en redes reportó un incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas el pasado sábado 4 de abril, en donde las pasajeras reportaron a un conductor del Metro CDMX que iba en estado inconveniente e incluso desmayándose, según apuntaron.

El reporte muestra como las pasajeras activaron la palanca de emergencia en el tramo entre Nativitas y Villa de Cortés, donde el torso del operador quedó recostado sobre el tablero.

Solicitud valoración médica, toxicologica e inhabilitacion del conductor vagón M0654. 4.04.2026. 13 hrs.



L2, de Hidalgo a Taxqueña el conductor M0654 incrementaba la velocidad y frenaba súbitamente, hasta qué se desvaneció y parecía inconsciente.@AdrianRubalcava @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/wBNGzkOdmc — Caro Angeles (@Caro_soycalle) April 5, 2026

Al llegar a Villa de Cortés reportaron los hechos a elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), pero la queja fue ignorada y el conductor continuó su trayecto.

Esto pese a que puede verse cómo, tras pararse el Metro CDMX, camina desorientado entre vagones antes de regresar a su puesto y seguir conduciendo la unidad en un estado inconveniente.

Es por eso que los usuarios de redes sociales exigieron de inmediato una valoración médica y toxicológica al conductor, así como su inhabilitación temporal mientras se investiga si se trató de un problema de salud, fatiga o posible intoxicación.

Reportan a conductor del metro de CDMX quien conducía en estado inconveniente (@Caro_soycalle / X)

El caso ha generado fuertes críticas a la seguridad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y a la respuesta de las autoridades.

Hasta el momento, ni el Metro CDMX ni las autoridades capitalinas han emitido un comunicado oficial sobre el incidente del conductor que operaba una unidad en presunto estado inconveniente y cuestionable.