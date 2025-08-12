Hoy 12 de agosto se espera que continúen las precipitaciones en la Ciudad de México (CDMX), de acuerdo con el pronóstico de lluvia.

De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, se esperan lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las 16 alcaldías de la CDMX.

Por su parte, el gobierno capitalino informó el pronóstico de lluvia con el 70% de precipitaciones; a lo largo del día se esperan lluvias y chubascos con vientos de 40 km/hr y una temperatura máxima de 26°C.

Durante la madrugada de este martes 12 de agosto se reportaron fuertes lluvias con tormenta eléctrica en el oriente de la ciudad.

Te contamos a qué hora va a llover hoy en la CDMX, de acuerdo con el pronóstico del clima.

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX? Esto dice el pronóstico para el martes 12 de agosto

¿A qué hora llueve hoy 12 de agosto en la CDMX? Según el pronóstico proporcionado por Meteored, las lluvias y chubascos iniciarán alrededor de las 13:00 horas, tiempo local.

Los chubascos podrían estar acompañados con tormentas eléctricas alrededor de las 17:00 horas y hasta las 22:00 horas.

Por su parte, el pronóstico de Conagua, llueve en la CDMX con entre 25 a 50 mm y 80% de posibilidades de lluvias con granizo para este 12 de agosto.

Lluvias hoy 12 de agosto: Calles de CDMX amaneces inundadas

Las primeras horas de hoy 12 de agosto la CDMX experimento fuertes lluvias acompañadas, en algunos puntos, con tormentas eléctricas que permanecieron activas durante la madrugada.

Las precipitaciones provocaron encharcamientos e inundaciones en diferentes puntos de la capital del país, afectando alcaldías como:

Venustiano Carranza

Iztacalco

Gustavo A. Madero

Azcapotzalco

Debido a la lluvia, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió por segundo día los vuelos de la mañana, pues las pistas se vieron afectadas por los encharcamientos.

Asimismo, el Circuito Interior reportó inundaciones en diferentes puntos, con afectaciones en dirección al AICM, a la altura de norte 172, con kilómetros de automovilistas a vuelta de rueda.

Además, en calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Javier Rojo Gómez, con dirección a la CDMX, se reportaron inundaciones que complican la circulación.

Pronóstico de lluvia de hoy 12 de agosto: Chubascos con descargas eléctricas se presentan en éstas alcaldías

El pronóstico de la Conagua señala que la mañana del 12 de agosto se mantendrá con lluvias con chubascos y descargas eléctricas en las 16 alcaldías de la CDMX.

Se trata de:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa de Morelos Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

Ante la fuerza de las precipitaciones que se esperan para hoy 12 de agosto, se recomienda que, en las horas en las que llueve: