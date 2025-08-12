La mañana de hoy martes 12 de agosto se reportó caos vial debido a la inundación en Calzada Ignacio Zaragoza que afecta la circulación con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Carriles centrales y laterales se vieron afectados por los encharcamientos que superaron los 20 cm de alto; elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX iniciaron trabajos para apoyar a la circulación.

Te contamos lo que sabemos sobre qué pasa en Calzada Ignacio Zaragoza y las afectaciones que se han generado por las lluvias de la madrugada del este martes.

¿Qué pasa en la Calzada Ignacio Zaragoza? Tramos sin avance por inundaciones tras lluvia de la madrugada

La mañana del 12 de agosto se reportaron afectaciones en diferentes puntos de Calzada Ignacio Zaragoza, que afectan la circulación con dirección al centro de la CDMX.

De acuerdo con los reportes viales, así como con las denuncias de usuarios de redes sociales, los puntos afectados por la inundación generada por la fuerte lluvia de la madrugada son:

Peñón Viejo

Tepalcates

Parque Balbanera

Javier Rojo Gómez

Autoridades de tránsito, así como elementos de emergencia comenzaron con las labores de desazolve para liberar la circulación y aligerar la carga vehicular.

Sin embargo, se ha tenido que brindar apoyo ante vehículos que ya no pudieron arrancar debido al nivel del agua.

Piden apoyo de desazolve en edificio de Calzada Ignacio Zaragoza; no pueden salir por inundación

Por otra parte, en redes sociales habitantes de un edificio de Calzada Ignacio Zaragoza pidieron apoyo al gobierno de la CDMX para poder salir.

Los residentes del edificio ubicado en Viaducto Río de la Piedad, entre Calzada Ignacio Zaragoza y Av. 4 de la colonia Puebla, mostraron las inundaciones que hay sobre su calle este 12 de agosto.

El agua que se estancó tras la fuerte lluvia de la madrugada, alcanzó incluso los autos dentro del estacionamiento del edificio.