El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció la suspensión de vuelos de forma temporal debido a las lluvias hoy 12 de agosto en la CDMX.

A través de su cuenta de X, el AICM informó que debido a las fuertes lluvias durante la madrugada, por disposición de la autoridad aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 horas.

El AICM indicó estimó que permanezcan las operaciones hasta las 6:00 horas de este martes 12 de agosto, aproximadamente.

#AIBJInforma

Debido a las fuertes lluvias de esta madrugada, por disposición de la autoridad aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 horas y se estima permanezcan así hasta las 6:00 horas, aproximadamente.

Por el momento llevamos a cabo… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 12, 2025

AICM anuncia suspensión temporal de vuelos por lluvia hoy 12 de agosto en CDMX

En el anuncio de suspensión de vuelos, el AICM informó que se llevan a cabo trabajos de desalojo del agua que dejó la fuerte lluvia de hoy 12 de agosto en CDMX, por lo que se registran encharcamientos en el área operativa.

El AICM explicó que se llevan a cabo todos los trabajos para recuperar pronto la capacidad de operación con seguridad .

Asimismo, recomendó a los usuarios mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.

“Por el momento llevamos a cabo trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionan encharcamientos en el área operativa, con el fin de recuperar pronto la capacidad de operación con seguridad. Te recomendamos mantenerte en contacto con tu aerolínea, para conocer el estatus de tu vuelo" AICM

Nota en desarrollo.