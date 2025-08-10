El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó que este domingo 10 de agosto el servicio de trenes de la Línea A, que corre de la estación Pantitlán a La Paz y, viceversa, concluirá a las 22:00 horas.

De acuerdo con el Metro CDMX, esta medida se debe a los trabajos de instalaciones electrónicas y eléctricas, que se efectuarán en el tramo Guelatao-Tepalcates, los cuales serán coordinados por los técnicos del servicio de transporte.

Metro CDMX: ¿A qué hora saldrán los últimos trenes de la Línea A hoy 10 de agosto?

El Metro CDMX informó que las últimas corridas de los trenes saldrán de las terminales La Paz y Pantitlán alrededor de las 21:30 horas.

Como medida de apoyo al público, el Metro CDMX adelantó que se establecerá servicio de apoyo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), en el tramo Pantitlán-Santa Marta, a partir de las 22:00 horas, así como que habrá cobertura en ambos sentidos.

Este servicio de apoyo se realizará hasta las 00:00 horas, aunque es posible que pueda extenderse hasta las 00:30.

Es importante señalar que según lo informado por el sistema de transporte, el apoyo de autobuses RTP no ofrecerá cobertura en el tramo Santa Martha-La Paz, estaciones que se encuentran en el Estado de México.

Algunos usuarios criticaron la exclusión de las estaciones Los Reyes y La Paz en el apoyo de RTP: ¿Y entonces los pasajeros que van hacia las estaciones Los Reyez y La Paz que se vayan al cuerno? ¿Que clase de “apoyo” es ese @AdrianRubalcava @LaSEMOVI @HectorUlisesGN o es clasismo porque estas estaciones estan en @Edomex? ¿No que muy metropolitanos @DanielSibaja_“.

Metro CDMX: ¿Línea A ofrecerá servicio normal este lunes 11 de agosto?

En la tarjeta informativa, el Metro CDMX detalló que el servicio de la Línea A iniciará este lunes 11 de agosto en el horario habitual.

De modo que la Línea A del Metro CDMX comenzará a ofrecer servicio en punto de las 5:00 horas.