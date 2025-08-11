Hoy 11 de agosto se registró otro incendio en el Metro de la Ciudad de México (CDMX) por la falla de un tren en la estación Tacubaya de la Línea 7.

La mañana de este lunes 11 de agosto usuarios del Metro CDMX alertaron de un incendio en uno de los vagones de un tren detenido en la estación de Tacubaya de la Línea 7.

El siniestro se registra apenas un día después de la explosión e incendio en la estación San Antonio Abad de la Línea 2.

Según autoridades del Metro CDMX, la unidad afectada ya fue retirada.

Aunque esta alerta de otro incendio en el Metro CDMX se dio desde temprano por usuarios que subieron un video del siniestro, autoridades del Metro CDMX, aseguraron que la unidad afectada ya fue retirada.

En el video que circula por redes sociales se pude ver como en la parte de abajo, uno de los vagones del tren del Metro CDMX, comienza a incendiarse, sacar chispas y humo.

Esto provocó que el tren detuviera su marcha por unos minutos y generara retrasos en el servicio de la Línea 7 del Metro CDMX.

Tacubaya de la 7 dirección barranca del muerto en estos momentos @MetroCDMX pic.twitter.com/0x4w28lPhU — Ernesto Madrid (@JErnestoMadrid) August 11, 2025

Lo que causó alarma entre los usuarios quienes subieron este video para dar aviso de esta situación en redes sociales.

Por su parte la cuenta oficial del Metro CDMX, afirmó que el tren se retiró para la una revisión en la Línea 7 y dicha maniobra se realizó por personal operativo y de seguridad sin que representara un riesgo para las personas usuarias.

En consecuencia dijo que tras el retiro, la marcha es continua con una alta afluencia, por lo que exhortaron a los usuarios del Metro CDMX a seguir las indicaciones y respetar las áreas de trabajo.

"Buen día. Esta mañana se retiró un tren para revisión en la Línea 7. La maniobra, a cargo de personal operativo y de seguridad, se realizó sin riesgo para las personas usuarias. Actualmente, la marcha es continua, con alta afluencia. Se exhorta a seguir las indicaciones y respetar las áreas de trabajo." Metro CDMX en X

Este siniestro dejó retrasos en el servicio de la Línea 7 del Metro CDMX hoy 11 de agosto por la mañana, reportan usuarios.

Asimismo, estos retrasos también reportan una amplia afluencia de personas en las estaciones de esta Línea 7 que esperan poder abordar alguno de los trenes de los que aseguran que no pasan vacíos.