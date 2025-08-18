La Secretaría de Gestión Integral de Agua (Segiagua) dio a conocer que a comparación con 2024, el número de socavones en CDMX (Ciudad de México) aumentó este año; esta es la cifra en 2025 a media temporada de lluvias.

Las lluvias en CDMX han sido las más fuertes en por lo menos 50 años, como se observó el pasado 10 de junio cuando cayeron 84.5 milímetros en la entidad, cantidad que ha ayudado a la creación de socavones.

A las lluvias se suma el tipo de suelo y el deterioro de su pavimento , lo que ha dado con baches o socavones en CDMX, como el que se reportó el pasado 14 de agosto en la Calzada Ignacio Zaragoza, una de gran afluencia.

Socavones en CDMX aumentan: Cifra en 2025 supera al año pasado

Fue en conferencia de prensa que Segiagua reveló la cifra de socavones en CDMX a 2025, que en plena temporada de lluvias contabiliza 153, en 37 vialidades primarias y 116 secundarias; el número aumentó.

Y es que Mario Esparza, titular de Segiagua señaló que en 2024 los socavones en CDMX alcanzaron la cifra de 130, de los cuales 39 están en vialidades primarias y 91 en calles secundarias.

Sin embargo, el número de socavones en CDMX para este 2025 también superó el promedio histórico, como destacó el titular de Segiagua.

La dependencia añadió que el tema de los socavones en CDMX ya se están atendido en coordinación con las alcaldías, por lo que han atendido un total de 108, de los cuales 23 corresponden a vías primarias.

El titular de Segiagua dio a conocer que la atención de los socavones en vías primarias es responsabilidad del gobierno de la CDMX, mientras que vialidades secundarias serán atentidas en coordinación con las alcaldías.

Esto por orden del gobierno de la CDMX, ya que varias demarcaciones se han visto rebasadas por la cifra de socavones este 2025, siendo la alcaldía Gustavo A. Madero con el mayor número: 11 en vías principales y 33 en secundarias.

Socavones en CDMX: Ya está en reparación el que apareció en Calzada Ignacio Zaragoza

Segiagua también mencionó dos socavones que aparecieron en la Calzada Ignacio Zaragoza que han mantenido la vialidad con alta afluencia vehicular, pero que la dependencia de CDMX ya está atendiendo.

Referente a los dos socavones que aparecieron en la Calzada Ignacio Zaragoza la semana anterior, tardarán en ser reparados, uno de ellos estará listo en 15 días y el segundo hasta dentro de un mes, como señaló Segiagua.

Explicó que los dos socavones en la Calzada Ignacio Zaragoza tienen hasta 4 metros de profundidad y 2 de ancha, por lo mismo, los trabajos son más grandes y necesitan placas de acero, así como el cierre de la circulación

El Centro de Orientación Vial (Ovial) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartió este lunes 18 de agosto que el socavón en la Calzada Ignacio Zaragoza que recién apareció ya se encuentra en reparación.

Sin embargo, debido al cierre parcial de la vialidad, se recomienda utilizar vías alternas, como Eje 1 Norte y Avenida Pantitlán.