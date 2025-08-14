Este jueves 14 de agosto la CDMX no se salva de las fuertes lluvias puntuales por lo que te contamos detalles de dónde y a qué hora va a llover.

Diversas autoridades han dado a conocer el pronóstico de que en la CDMX el día va a ser caluroso y por la tarde se van a registrar fuertes lluvias, incluido posible caída de granizo.

¿A qué hora va a llover? De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX, va a iniciar a llover desde las 15:00 horas y hasta las 3:00 horas de la madrugada del 15 de julio.

Lluvias CDMX hoy 14 de agosto (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX? Amaneció lloviendo y tras calor se reanudarán a las 3 de la tarde

Además de la información aportada por la SGIRPC sobre lluvias a partir de las 15:00 horas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también ha aportado su pronóstico.

Este 14 de agosto se preven bancos de niebla en la CDMX de las 6:00 a las 9:00 horas, que podrían reducir la visibilidad en zonas urbanas y tramos carreteros.

No obstante, ya reportó lluvias en la CDMX en las primeras horas del día pues de las 3:00 a las 6:00 horas anuncio lluvias aisladas en las alcaldías:

Cuajimalpa

Mapa Alta

Tlalpan

De la misma manera reportó lluvias aisladas de las 00:00 a las 3:00 horas en

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Se espera que la Conagua vaya emitiendo durante el día pronósticos de cada tres horas ante las lluvias anunciadas.

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX? Razones por las que se registran fuertes lluvias

La posibilidad de lluvias en varios estados del país se mantiene por diversos fenómenos meteorológicos como:

Monzón mexicano

Inestabilidad atmosférica

Canales de baja presión al interior del país

Vaguada en altura

Ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México

Onda tropical 22 sobre oriente y sureste del país

Zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en la Sonda de Campeche

La Conagua advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Otras estados que van a tener lluvias muy fuertes, como la CDMX, son: