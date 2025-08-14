Este jueves 14 de agosto la CDMX no se salva de las fuertes lluvias puntuales por lo que te contamos detalles de dónde y a qué hora va a llover.

Diversas autoridades han dado a conocer el pronóstico de que en la CDMX el día va a ser caluroso y por la tarde se van a registrar fuertes lluvias, incluido posible caída de granizo.

¿A qué hora va a llover? De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX, va a iniciar a llover desde las 15:00 horas y hasta las 3:00 horas de la madrugada del 15 de julio.

Lluvias CDMX hoy 14 de agosto
Lluvias CDMX hoy 14 de agosto (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX? Amaneció lloviendo y tras calor se reanudarán a las 3 de la tarde

Además de la información aportada por la SGIRPC sobre lluvias a partir de las 15:00 horas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también ha aportado su pronóstico.

Este 14 de agosto se preven bancos de niebla en la CDMX de las 6:00 a las 9:00 horas, que podrían reducir la visibilidad en zonas urbanas y tramos carreteros.

No obstante, ya reportó lluvias en la CDMX en las primeras horas del día pues de las 3:00 a las 6:00 horas anuncio lluvias aisladas en las alcaldías:

  • Cuajimalpa
  • Mapa Alta
  • Tlalpan

De la misma manera reportó lluvias aisladas de las 00:00 a las 3:00 horas en

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco 

Se espera que la Conagua vaya emitiendo durante el día pronósticos de cada tres horas ante las lluvias anunciadas.

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX? Razones por las que se registran fuertes lluvias

La posibilidad de lluvias en varios estados del país se mantiene por diversos fenómenos meteorológicos como:

  • Monzón mexicano
  • Inestabilidad atmosférica
  • Canales de baja presión al interior del país
  • Vaguada en altura
  • Ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México
  • Onda tropical 22 sobre oriente y sureste del país
  • Zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en la Sonda de Campeche

La Conagua advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Otras estados que van a tener lluvias muy fuertes, como la CDMX, son:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Estado de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Chiapas 
  • Tabasco