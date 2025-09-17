A tres días de la aparición de un hundimiento de 9 metros de profundidad, se formaron 3 nuevos socavones en la alcaldía Iztapalapa, gobernada por Aleida Alavez.

Además, se expone que los 3 nuevos socavones en la alcaldía Iztapalapa, CDMX, aparecieron sobre la Avenida República Federal del Sur.

De acuerdo con los reportes, los nuevos socavones en calles de la misma alcaldía aparecieron la tarde del 16 de septiembre; es decir, tres días después del primero.

Aparecen 3 nuevos socavones en la alcaldía Iztapalapa a días de mega socavón

La tarde del 13 de septiembre de 2025, un camión repartidor de Jarritos cayó al interior de un socavón en la alcaldía Iztapalapa, en la CDMX.

La unidad quedó atrapada en el socavón que apareció en la colonia Renovación, entre Calle 4 y Avenida 5.

A tan solo 3 días del incidente, se formaron ya 3 nuevos socavones.

La información refiere que los 3 nuevos socavones en la alcaldía Iztapalapa aparecieron desde el 16 de septiembre en Avenida República Federal del Sur, casi esquina con Manuel Gándara.

Por los nuevos hundimientos que tienen una separación de 5 metros entre ellos, trabajadores de la CDMX laboran en el sitio.