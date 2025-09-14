A través de las redes sociales se viralizó el video en el momento exacto en el que un socavón se comió un camión repartidor de refresco Jarritos en la alcaldía Iztapalapa, CDMX.

Pese a lo impactante de las imágenes no se reportaron personas lesionadas, sin embargo no sería el primer socavón que se genera en la zona.

Este es el video de un socavón comiéndose un camión repartidor de refresco Jarritos en Iztapalapa

Un camión repartidor de refresco Jarritos cayó en un socavón que se abrió sobre Avenida 5 y calle 4 de la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa.

La unidad refresquera transitaba por la vialidad este sábado 13 de septiembre cuando el pavimento colapsó, quedando atrapado.

Baja por los chescos.

Camión de jarritos cayó ennun socavón y después el hoyo se tragó toda la unidad en la colonia Renovación, de la alcaldía Iztapalapa.

Otro bache en la CDMX#socavon #iztapalapa #hoyo #refrescos pic.twitter.com/jKBusa2TY0 — raytep (@raytep) September 13, 2025

El video difundido en redes sociales muestrea cómo el socavón se comió la parte trasera del vehículo, dejando la cabina y las llantas delanteras suspendidas en el aire.

Minutos después se observa cómo el socavón se tragó por completo el camión repartidor de refresco Jarritos.

De acuerdo con los primeros reportes, el socavón se originó por la ruptura de un colector de 2.44 metros de diámetro.

Las autoridades locales reportaron que el socavón tiene 8 metros de profundidad, 12 metros de longitud y 7 metros de ancho

La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz acudió al lugar para coordinar las primeras acciones de protección.

Personal de Protección Civil acudieron al lugar para controlar la situación y evitar mayores daños.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, ya que los operadores de la unidad lograron salir para ponerse a salvo.

La alcaldesa @ALEIDAALAVEZ llegando a coordinar las

primeras acciones para proteger a las y los vecinos de la calle 5 de la colonia Renovación donde un camión de empresa refresquera cayó en un socavón. pic.twitter.com/gIMrCErYV2 — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) September 13, 2025

Vecinos reportan que no es el primer socavón que se genera en Iztapalapa

Las fuertes lluvias de las últimas semanas en la CDMX y el Valle de México han dejado encharcamientos, provocado baches y hasta socavones.

De acuerdo con vecinos de la colonia en Iztapalapa, no es el primer socavón que se genera en la zona.

Socavón en la alcaldía Iztapalapa (Cortesía )

Y es que se había generado otro en calle 5 esquina avenida 5, pero lo cerraron, aunque estuvo más fuerte que “el de los refrescos”.

Vecinos de la colonia señalan que “por toda la avenida 5 y calle 5 pasa el drenaje”, algo que se ha convertido en un riesgo para ellos.

Pese a que este socavón con 15 metros de profundidad y 30 metros de largo duró como un año abierto, no fue noticia.

Socavón en la alcaldía Iztapalapa (Cortesía)

Sin embargo, si fue reportado por el programa Venga la Alegría el pasado 1 de mayo.

Este socavón puso en riesgo al menos 4 casas, por lo que vecinos piden a las autoridades actuar a tiempo para evitar una tragedia.