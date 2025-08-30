La tarde del viernes 29 de agosto, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) cerraron la circulación en Periférico, a la altura de Iztapalapa, debido a la aparición de un socavón.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el hueco apareció en inmediaciones de la colonia Casa Blanca y en él cayó un camión de carga que se destaca, transportaba varias toneladas de loseta.

Pero, ¿cuánto mide socavón de Periférico en Iztapalapa? Te contamos los detalles del hundimiento por el cual las autoridades de la CDMX determinaron cerrar circulación en la zona.

Esto mide el socavón de Periférico en Iztapalapa

Debido a la aparición de un socavón en Periférico, Iztapalapa, durante la tarde del viernes 29 de agosto, autoridades de la CDMX tomaron la decisión de cerrar la circulación en dirección a Cuemanco.

La información emitida por las autoridades capitalinas establece que el hundimiento se formó en las inmediaciones de la intersección de Periférico Oriente y la calle Aerolito.

Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX informó que el enorme socavón de Periférico en Iztapalapa, mide 10 metros de ancho, 12 de largo y tiene una profundidad de 8.

La formación del hundimiento provocó que la tarde del mismo viernes 29 de agosto, un camión de carga que transportaba 12 toneladas de loseta, cayera de forma parcial en él.

En torno a ello, se dio a conocer que la carpeta asfáltica cedió ante el paso de la unidad de carga, a pesar de lo cual no se reportaron personas lesionadas en el lugar de los hechos.

Socavón de Periférico en Iztapalapa provoca cierre de la circulación

Desde la tarde del viernes 29 de agosto y hasta la mañana de hoy sábado 30, permanece cerrada la circulación de Periférico en Iztapalapa debido a la aparición del socavón que mide 8 metros de profundidad.

Por las labores para retirar la unidad de carga que duraron cerca de 10 horas, así como por las maniobras que se efectúan para abrir por completo la oquedad y repararla, sigue cerrada la circulación con dirección a Cuemanco.

En específico, las autoridades señalan que no hay acceso en la zona desde la calle Estrella con dirección a Tláhuac, por lo que las autoridades capitalinas piden a los automovilistas utilizar vías alternas.

De momento no se ha emitido mayor información sobre los trabajos que se realizan en el socavón de Periférico en Iztapalapa, por lo cual se desconoce cuándo podría reabrirse la circulación.