El socavón enla colonia Renovación de Iztapalapa, CDMX, se ha convertido en un cráter y luego de tragarse un camión drefrescos Jarritos la situación de riesgo es tal que ocho familias han tenido que ser evacuadas.

Las ocho casas de familias que viven en la colonia Renovación en Iztapalapa, CDMX, corren peligro luego de que las lluvias del domingo 14 de septiembre en el Oriente del Valle de México agrandaron aún más dicho socavón.

El camión de refrescos Jarritos que cayó en el socavón desde el sábado 13 de septiembre provocó el asombro de las personas debido a que no solo sus llantas traseras quedaron al interior del hoyo sino que posteriormente cayó de manera vertical.

El camión de refrescos cayó casi por completo al interior y se señaló que la profundidad del socavón era de siete metros en el cruce de Calle 4 y Avenida 5 en la colonia Renovación, Iztapalapa.

Socavón en Iztapalapa hace que trasladen a 8 familias a albergues

La evacuación de ocho familias por el socavón en Iztapalapa, CDMX, ha sido gestionada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

Las personas evacuadas han sido llevadas a un albergue temporal para que se garantice su seguridad.

Las autoridades de la Ciudad de México llamaron a las personas que siguen viviendo en torno al socavón a mantenerse pendientes de los avisos de protección civil y no acercarse al lugar para evitar accidentes.

Socavón en Iztapalapa creció por lluvias

Cabe recordar que inicialmente cuando 13 de septiembre cayó el camión de refrescos, se habló de tubería dañada correspondiente al drenaje pero posteriormente se incrementó por la intensidad de las lluvias del domingo 14 de septiembre.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México logró sacar el camión de refrescos con apoyos de una grúa con capacidad de 120 toneladas.

Los trabajos de reparación en la zona incluyen la estabilización del terreno y levantamiento de la topografía además de la restitución de la tubería del drenaje.