Clara Brugada presentó hoy 19 de agosto a los integrantes de su gabinete legal, en donde se incluyó a Mario Esparza como titular de la Secretaría de Gestión Sustentable del Agua.

En esta ceremonia de nuevos nombramientos, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México (CDMX) presentó a 18 diferentes funcionarios que la acompañarán en su administración hasta 2030.

El nombramiento de Mario Esparza como titular de la Secretaría de Gestión Sustentable del Agua marca un importante precedente en su gobierno para atender temas de administración de agua en la CDMX.

¿Quién es Mario Esparza?

Mario Esparza es originario del estado de Coahuila, egresado del Instituto Tecnológico de la Laguna en la carrera de Ingeniero Industrial.

Su trabajo ha estado enfocado principalmente en sector hídrico e hidráulico , desempeñando cargos desde hace más de 11 años en materia de planeación y almacenamiento de agua.

Su nombre completo es José Mario Esparza Hernández, anteriormente fue Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento en el Conagua, y será el próximo secretario del Agua en la CDMX.

¿Qué edad tiene Mario Esparza?

Mario Esparza (Especial)

Mario Esparza (Especial)

¿Qué estudió Mario Esparza?

Mario Esparza cuenta con un titulo en Ingeniera Industrial, egresado del Instituto Tecnológico de la Laguna.

Del mismo modo, el ingeniero Mario Esparza tiene una Maestría en Gestión Ambiental.

Mario Esparza (Especial)

¿En qué ha trabajado Mario Esparza?

Mario Esparza tiene más de 11 años de experiencia en el sector hídrico e hidráulico, desempeñando cargos entre los que destacan:

Gerente Operativo del Consejo de Cuenca del Río Bravo

Trabajos de mejoras en la gestión hídrica dentro de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Río Bravo, en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 2009 al 2014

Desempeñó en la iniciativa privada en procesos de la industria metal mecánica, responsable de la planeación, desarrollo e implementación de nuevos productos de 2006 al 2008

Subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento en Conagua

Mario Esparza destacó en el 2022 como director adjunto de Agua y Drenaje cuando coadyuvó a la crisis por escasez de agua que enfrentó Monterrey en ese año.

Clara Brugada anuncia que Mario Esparza será titular de la Secretaría de Gestión Sustentable del Agua

Durante la ceremonia del 19 de agosto se confirmó que Mario Esparza será titular de la Secretaría de Gestión Sustentable del Agua.

En tanto, los integrantes del gabinete legal de Clara Brugada presentados este lunes son: