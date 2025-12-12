La Gaceta Oficial de Ciudad de México (CDMX) emitió la declaratoria de emergencia en 9 alcaldías por socavones e inundaciones tras lluvias atípicas este 2025:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Milpa Alta Venustiano Carranza Tláhuac

Tal como confirmó la Comisión Nacional del Agua, este septiembre la CDMX acumuló 196.7 milímetros de lluvia, mientras que en junio superó los 231 mm que derivaron en problemas como un aumento de socavones.

CDMX emite declaratoria de emergencia por socavones e inundaciones en 9 alcaldías; esto significa

Fue el jueves 11 de diciembre que se emitió en la declaratoria de emergencia con motivo de las lluvias atípicas de 2025, para atender los daños tanto de inundaciones como de socavones en 9 alcaldías de CDMX.

La declaratoria de emergencia fue a solicitud de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, para la atención del reblandecimiento del terreno de las 9 alcaldías por las lluvias.

Por lo que en prevención, se realizarán servicios de obra pública a cargo de diversas dependencias de CDMX para reparar los socavones en 35 puntos de las 9 alcaldías, sin fecha de conclusión.

Tal como presentó la Secretaría de Secretaría de Gestión Integral de Agua en septiembre, el número de socavones en CDMX aumentó tanto en vías principales como secundarias a comparación de 2024.

Declaratoria de emergencia en 9 alcaldías por socavones (Captura de pantalla)

¿En dónde hay socavones en CDMX? Los 18 lugares a reparar tras declaratoria de emergencia

La declaratoria de emergencia también señala que de los 35 puntos en las 9 alcaldías, 18 son para reparar socavones, mientras que 17 obras será en mitigación de inundaciones en CDMX.

Estas son las 18 obras de reparación en CDMX, en donde hay socavones en:

Avenida de las Granjas, Azcapotzalco Avenida Talismán entre Eduardo Molina, Gustavo A. Madero Avenida Wilfrido Massieu, Gustavo A. Madero Avenida Vallejo, colonia Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero Avenida Ferrocarril Hidalgo, Gustavo A. Madero Calle Norte 94, esquina Avenida Victoria, Gustavo A. Madero Calle Norte 94, reparación de 5 socavones en colonia Gertrudis Sánchez tubería en colonia La Esmeralda, Gustavo A. Madero tubería en Avenida Gran Canal, Gustavo A. Madero Calzada Ignacio Zaragoza Avenida Río Churubusco y Calle Oriente 106, Iztacalco Calle 5 en colonia Renovación, Iztapalapa tubería sobre Anillo Periférico, Iztapalapa Avenida 5 entre calle 3 y 4, Iztapalapa Elisa Acuña Rosete, Iztapalapa Calle Cornejal, Magdalena Contreras Calle Dalias esquina con San Bernabé, Magdalena Contreras Calle 8, Pueblo Santa Catarina Yecahuitzotl, Tláhuac