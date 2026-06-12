Isidro César Figueroa Jiménez sufrió un ataque armado el jueves 11 de junio de 2026 mientras supervisaba trabajos de excavación en el Barrio de Arriba, Oaxaca.

“Quiero agradecer de corazón a todas las personas que se han tomado el tiempo de preguntar por mi estado de salud y mostrar su preocupación tras el incidente que tuve”. César Figueroa, alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz

El alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz resultó herido de bala en el brazo izquierdo y un trabajador del ayuntamiento también fue lesionado.

Ambos fueron trasladados a un hospital, donde se reportan estables.

La Fiscalía de Oaxaca abrió una carpeta de investigación y desplegó operativos de seguridad para dar con los responsables.

Alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz sufre ataque armado; fue herido pero está a salvo

César Figueroa fue atacado mientras trabajaba en una calle del municipio Miahuatlán de Porfirio Díaz en Oaxaca la tarde de hoy jueves 11 de junio, como confirmaron las autoridades.

Sujetos armados habrían disparado contra un grupo encabezado por el alcalde, lo que resultó en una herida de bala en el brazo izquierdo para César Figueroa, y lesiones del mismo calibre en contra de un trabajador.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca confirmó que el alcalde César Figueroa y el trabajador fueron trasladados a un hospital para la correcta atención médica.

Mediante un mensaje en redes sociales, César Figueroa afirmó que se encuentra bien, sin embargo, también señaló que el trabajador estaría grave.

Mientras que el ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz informó que se dio aviso a las autoridades competentes desde el primer momento, para esclarecer el ataque en contra del edil.

Pese a la herida de César Figueroa y el ataque armado, el ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz señaló que las actividades en el municipio continuarían de manera normal.

Alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz resulta herido tras ataque armado; confirma está bien (Captura de pantalla)

Fiscalía de Oaxaca investiga ataque a alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz

Mediante un comunicado, la Fiscalía de Oaxaca confirmó la apertura de una carpeta de investigación por ataque armado contra el alcalde de Miahuatlán y revisión de los videos de seguridad.

La Fiscalía señaló también que se desplegaron equipos para recolectar las pruebas en búsqueda de los responsables, que habrían huido tras el ataque, por lo que se dio seguimiento mediante videos.

Por lo que se activaron protocolos de investigación inmediata en conjunto con las organizaciones que integran el Gabinete de Seguridad para dar y detener a los agresores de César Figueroa.

Asimismo y de acuerdo con medios locales, el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, acudió al Hospital San José en Miahuatlán de Porfirio Díaz tras atentado contra César Figueroa.