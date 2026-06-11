El triunfo de México vs Sudáfrica generó fiesta en las calles de Ciudad de México (CDMX) y ni las fuertes lluvias en al menos 12 alcaldías detuvieron la fiesta: aficionados siguen celebrando.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por lluvias y posible caída de granizo en 12 alcaldías, y prevé que las precipitaciones aumenten.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan precipitaciones consecuencia de canales de baja presión en el interior del país, así como el ingreso de humedad, que dejará lluvias fuertes en CDMX.

Fiesta por el triunfo de México en su primer juego no se detiene pese a lluvias

Pese a las fuertes lluvias y actividad eléctrica, los mexicanos siguen festejando el 2-0 de la Selección Mexicana durante la inauguración del Mundial 2026, desde el Zócalo capitalino hasta Paseo de la Reforma.

Lluvias no detienen festejo por triunfo de México en inauguración del Mundial 2026 (Captura de pantalla)

Las lluvias fuertes en la alcaldía Cuauhtémoc pausaron las celebraciones del FIFA Fest organizado para ver a México jugar, sin embargo, la fiesta se reanudó tras asegurar las condiciones.

Mientras que en el Ángel de la Independencia se vio una granizada que obligó a los asistentes del festejo a refugiarse; tras pasar las lluvias, retomaron la celebración ahora con un “Payaso del Rodeo”.

Sin embargo y tal como se vio en diversos videos, la lluvia no detuvo a los aficionados en dichos puntos, ya que junto a banderas y cornetas continuaron con la fiesta.

Se reportó también que los aficionados que asistieron al Estadio Banorte para ver el juego de México vs Sudáfrica, se trasladaron bajo la lluvia, con la intención de llegar a los festejos en el Ángel de la Independencia.

Alertas Naranja y amarilla en alcaldías no apaga la fiesta en CDMX

En medio de los festejos por el 2-0 de este jueves 11 de junio, la SGIRPC activó de manera inicial la Alerta Amarilla para doce alcaldías, aunque posteriormente, cambió a Naranja para tres:

Álvaro Obregón

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

La alerta se mantendrá desde las 16:00 hasta las 22:00 horas de hoy jueves 11 de junio, con probabilidad de granizo y en varias zonas, actividad eléctrica.

Nota en desarrollo, en breve más información...