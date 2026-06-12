Alfonso Durazo Montaño entregó más de 300 motores para embarcaciones menores entre 2025 y 2026, beneficiando a más de 3 mil familias sonorenses que dependen de la actividad pesquera como principal fuente de ingresos.

La inversión supera los 50 millones de pesos a través del Programa de Modernización de Motores para Embarcaciones Menores, con el objetivo de fortalecer la productividad de una de las actividades económicas más importantes del estado.

Me da muchísimo gusto esta respuesta que hemos dado a los pescadores de Sonora y vienen todavía otras entregas; tenemos entregas en Guaymas, Empalme y Bahía de Kino, con eso ya vamos a cubrir prácticamente todas las cooperativas del estado. Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora.

Programa de modernización de flota pesquera en Sonora atiende décadas de rezago en el sector

La pesca es una actividad estratégica para la economía sonorense, generando miles de empleos directos e indirectos en comunidades del litoral. Sin embargo, durante años el sector enfrentó el envejecimiento de sus equipos, lo que elevó costos operativos y redujo la competitividad de los productores.

Para revertir esta situación, el Gobierno de Sonora arrancó la renovación gradual de los equipos de propulsión en distintas regiones del estado. Recientemente se entregaron 88 motores fuera de borda a pescadores de Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Caborca, acciones que se suman a los apoyos de 2025 y a las entregas pendientes en Guaymas, Empalme y Bahía de Kino.

En una primera etapa se distribuyeron 156 motores a cooperativas del sur de Sonora con una inversión de 20 millones de pesos. Para 2026 se contempla la entrega de 170 motores adicionales con 30 millones de pesos, alcanzando más de 300 equipos en total.

Alfonso Durazo entrega más de 300 motores a pescadores de Sonora para modernizar flota ribereña. (Cortesía)

Nuevos motores mejoran seguridad y reducen costos para cooperativas pesqueras de Sonora

La modernización permite a los pescadores mejorar el rendimiento de sus embarcaciones, reducir gastos de combustible y mantenimiento, e incrementar la seguridad durante las jornadas en el mar.

La secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, Celida López Cárdenas, destacó que el apoyo también alcanzó a comunidades indígenas. Entre 2021 y 2024, a través de los Planes de Justicia del Gobierno federal, se renovó la flota pesquera de la etnia Yaqui con 303 binomios de embarcación y motor, con una inversión de 71.7 millones de pesos.

En 2022, la comunidad Comca’ac-Seri recibió 80 binomios con motores de 90 y 115 caballos de fuerza, con una inversión de 34.5 millones de pesos. En conjunto, ambas acciones representaron una inversión federal superior a los 106 millones de pesos para fortalecer la pesca en pueblos originarios.