La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en Ciudad de México (CDMX) para 7 alcaldías esperan lluvias hoy jueves 11 de junio:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Además de fuertes lluvias en las alcaldías de CDMX, la SGIRPC alertó por posible caída de granizo, por lo que llamó a la población a resguardarse ante inundaciones.

La alerta amarilla por lluvias en CDMX se activó en medio del júbilo en las calles de las alcaldías y los FIFA Fan por la inauguración del Mundial 2026 y el triunfo de la Selección Mexicana.

Activan Alerta Amarilla por lluvias hoy jueves 11 de junio en 7 alcaldías de CDMX

SGIRPC activó la Alerta Amarilla por lluvias en CDMX, afectando a al menos siete alcaldías por los canales de baja presión así como el ingreso de humedad la tarde de hoy jueves 11 de junio.

Alerta amarilla en CDMX por lluvias hoy 11 de junio (SGIRPC)

Las fuertes lluvias ya se observan en algunas zonas de la CDMX, como lo sería la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que SGIRPC llama a tomar precauciones por viento y posible granizo.

Derivado de la presencia de turistas en CDMX, la SGIRPC también compartió la Alerta Amarilla en inglés, con las mismas indicaciones.

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