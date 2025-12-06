Todo listo para que comience la fiesta más grande del futbol. Un día después de que se celebrara el sorteo del Mundial 2026, se revelaron las sedes y horarios para los 104 partidos que se disputarán en la Copa del Mundo.
Durante el Mundial 2026 se disputarán 78 partidos en Estados Unidos; 13 en México y la misma cantidad en Canadá. En territorio nacional se jugará en el Estadio Azteca (Ciudad de México), Estadio Akron (Estadio Guadalajara) y Estadio BBVA (Estadio Monterrey).
Sin más preámbulos aquí te presentamos las fechas, horarios y sedes de la fase de grupos del Mundial 2026.
Grupo A: Fechas, sedes y horarios en la fase de grupos del Mundial 2026
México, Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje UEFA D (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte) conforman el Grupo A del Mundial 2026.
- México vs Sudáfrica | Estadio Ciudad de México | jueves 11 de junio | 14:00 horas (tiempo del centro de México
- Corea del Sur vs Repechaje UEFA D | Estadio Guadalajara | 11 de junio | 21:00 horas
- Sudáfrica vs Repechaje UEFA D | Estadio Atlanta | 18 de junio | 11:00
- México vs Corea del Sur | Estadio Guadalajara |18 de junio | 20:00
- México vs Repechaje UEFA D | Estadio Ciudad de México | 24 de junio | 20:00
- Corea del Sur vs Sudáfrica | Estadio Monterrey | 24 de junio | 20:00
Grupo B: Fechas, sedes y horarios en la fase de grupos del Mundial 2026
Canadá, Suiza, Catar y el ganador del Repechaje UEFA A (Italia, Gales, Bosnia y Herzegovina o Irlanda del Norte) conforman el grupo B del Mundial 2026.
- Canadá vs Repechaje UEFA A | Estadio Toronto| 12 de junio | 14:00
- Catar vs Suiza | San Francisco Bay Area | 13 de junio | 14:00
- Repechaje UEFA A vs Suiza | Los Angeles | 18 de junio | 14:00
- Canadá vs Catar | Estadio Vancouver | 18 de junio | 17:00
- Canadá vs Suiza | Estadio Vancouver | 24 de junio | 14:00
- Repechaje UEFA A vs Catar | Seattle | 24 de junio | 14:00
Grupo C: Fechas, sedes y horarios en la fase de grupos del Mundial 2026
Brasil, Marruecos, Escocia y Haití conforman el Grupo C del Mundial 2026.
- Brasil vs Marruecos | New York City | 13 de junio | 17:00
- Haití vs Escocia |Boston | 13 de junio | 20:00
- Escocia vs Marruecos | Boston | 19 de junio | 17:00
- Brasil vs Haití | Philadelphia | 19 de junio | 20:00
- Brasil vs Escocia | Miami | 24 de junio | 17:00
- Marruecos vs Haití | Atlanta | 24 de junio | 17:00
Grupo D: Fechas, sedes y horarios en la fase de grupos del Mundial 2026
Estados Unidos, Paraguay, Australia y el ganador del Repechaje de la Repesca C (
Estados Unidos vs Paraguay | Estadio Los Angeles
Australia vs Repechaje UEFA C
Paraguay vs Repechaje UEFA C
Estados Unidos vs Australia - Estadio Seattle
Estados Unidos vs Repechaje UEFA C | Estadio Los Angeles
Paraguay vs Australia
Grupo E: Fechas, sedes y horarios en la fase de grupos del Mundial 2026
Alemania vs Curazao
Costa de Marfil vs Ecuador
Alemania vs Costa de Marfil
Curazao vs Ecuador
Alemania vs Ecuador
Curazao vs Costa de Marfil
Grupo F: Fechas, sedes y horarios en la fase de grupos del Mundial 2026
Países Bajos vs Japón
Repechaje UEFA B vs Túnez
Países Bajos vs Repechaje UEFA B
Japón vs Túnez
Países Bajos vs Túnez
Japón vs Repechaje UEFA B
Grupo G: Fechas, sedes y horarios en la fase de grupos del Mundial 2026 :
Bélgica vs Egipto
Irán vs Nueva Zelanda
Bélgica vs Irán
Egipto vs Nueva Zelanda
Bélgica vs Nueva Zelanda
Egipto vs Irán
Grupo H: Fechas, sedes y horarios en la fase de grupos del Mundial 2026
España vs Cabo Verde
Arabia Saudita vs Uruguay
España vs Arabia Saudita
Cabo Verde vs Uruguay
España vs Uruguay
Cabo Verde vs Arabia Saudita
Grupo I: Fechas, sedes y horarios en la fase de grupos del Mundial 2026
Francia vs Senegal
Repechaje Intercontinental 2 vs Noruega
Francia vs Repechaje Intercontinental 2
Senegal vs Noruega
Francia vs Noruega
Senegal vs Repechaje Intercontinental
Grupo J: Fechas, sedes y horarios en la fase de grupos del Mundial 2026
Argentina vs Argelia
Austria vs Jordania
Argentina vs Austria
Argelia vs Jordania
Argentina vs Jordania
Argelia vs Austria
Grupo K: Fechas, sedes y horarios en la fase de grupos del Mundial 2026
Portugal vs Repechaje Intercontinental 1
Uzbekistán vs Colombia
Repechaje Intercontinental 1 vs Colombia
Portugal vs Uzbekistán
Portugal vs Colombia
Repechaje Intercontinental 1 vs Uzbekistán