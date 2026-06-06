A pocos días de que inicie el Mundial 2026, los extrabajadores de Mexicana de Aviación advirtieron sobre nuevas protestas en aeropuertos, oficinas gubernamentales y eventos, durante la competencia deportiva.

Los inconformes señalaron que los bloqueos se realizarían debido a que el Gobierno federal no ha cumplido con la segunda entrega de recursos tras la venta de Mexicana de Aviación.

Esta nueva movilización anunciada por extrabajadores se suma a otras protestas que amenazan la realización del Mundial 2026, como las advertidas por la CNTE, madres buscadoras, transportistas, etc.

Extrabajadores de Mexicana advierten protestas en aeropuertos rumbo al Mundial 2026 (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Mexicana de Aviación se sumaría a las protestas durante el Mundial 2026

En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, los extrabajadores exigieron la entrega inmediata de los recursos provenientes de la venta y propiedades de Mexicana de Aviación.

A decir de los extrabajadores, resulta injusto que mientras la nueva aerolínea estatal anuncia costosos vuelos, promociones y descuentos, “el dinero que les pertenece” sigue sin ser entregado.

Advirtieron que, si la situación continúa, no tendrán otra opción más que “radicalizar sus protestas” en el Mundial 2026, advirtiendo que no aceptarán otra resolución más que la entrega del capital.

Estadio Azteca recientemente nombrado Estadio Banorte (Tomás Pérez de la Cruz)

Extrabajadores de Mexicana de Aviación denuncian incumplimiento de pagos

En la misma carta, los extrabajadores recordaron que la Sedena pagó 815 millones de pesos por la marca Mexicana de Aviación y que se anunció que parte de ese dinero se destinaría a saldar los adeudos históricos.

Sin embargo, comentaron que, mientras la nueva aerolínea estatal operada por Sedena anuncia vuelos caros, el dinero que les corresponde sigue sin llegar a sus bolsillos.