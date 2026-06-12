Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se retiraron de los bloqueos que mantenían en los cruces de Paseo de la Reforma y Bucareli este viernes 12 de junio.

La CNTE tenía prevista una mesa de diálogo con las autoridades este viernes a las 12:00 del día, pero esta fue cancelada. En reclamo a la situación, los manifestantes se movilizaron hacia Reforma y Bucareli.

CNTE se retira bloqueo en Reforma y Bucareli tras romperse el diálogo con autoridades

Este viernes se tenía previsto realizar una mesa de diálogo entre la CNTE, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y otras autoridades; sin embargo, fue cancelada a última hora.

Ante el aplazamiento del diálogo con el secretario de Educación, la CNTE convocó a una movilización para bloquear Paseo de la Reforma, lugar en el que permanecieron por más de 4 horas.

CNTE se retira de Reforma y Bucareli tras romperse el diálogo con autoridades (Galo Cañas Rodríguez)

Informes recientes señalan que los integrantes de la CNTE ya se retiran del bloqueo en Reforma y Bucareli para regresar al plantón que mantienen cerca del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que la CNTE mantiene como principal exigencia la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como cambios al sistema de pensiones y jubilaciones para los maestros.

Los dirigentes de la CNTE han señalado que las propuestas del gobierno son insuficientes para atender las demandas históricas del magisterio, por lo que rechazaron los acuerdos antes planteados.