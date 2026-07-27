La madre de Danna Yanina, detenida por el feminicidio de Dafne Zapata, exigió a las autoridades investigar los presuntos abusos que se han cometido en la Academia Militarizada Doenitz.

De acuerdo con la madre de Danna Yanina, presentaron denuncias por abusos físicos y sexuales contra funcionarios de la academia previo a la muerte de la joven de 13 años que no fueron aceptadas.

Asimismo, defendió la inocencia de su hija y resaltó que no existe ninguna prueba que relacione a Danna Yanina con el feminicidio además de una acusación de Estrella, quien también fue detenida por el caso.

Madre de Danna Yaninna denuncia abusos físicos y sexuales en la Academia Militarizada Doenitz

De acuerdo con la madre de Danna Yanina, su hija, así como otras niñas, fue víctima de abusos físicos y sexuales dentro de la Academia Militarizada Doenitz que denunció ante las autoridades.

“También exijo que sean investigadas y castigadas porque no puede ser que una niña haya fallecido en ese lugar y mi hija no es la única maltratada ni violada. Ya hay varias niñas que también fueron violadas” Madre Danna Yanina

Asimismo, resaltó que su hija fue maltratada por los instructores de dicha institución, además de que fue violada cuando tenía 17 años por un hombre que identificó como el comandante Mora.

“Fue violada a los 17, a los 3 meses de cumplir 17 años. ¿A poco eso no vale?...Hay denuncias, hay pruebas que no las están aceptando, que los investiguen a todos. Y si tienen antecedentes donde haya pasado situaciones parecidas” Madre de Danna Yanina

Sin embargo, la denuncia presentada no fue aceptada por una funcionaria a quien identificó como licenciada Rosa Alba.

Por otra parte, resaltó el abuso físico y el maltrato que sufrió su hija dentro de la Academia Militarizada Doenitz, donde la tenían trabajando a tal punto que los mismos estudiantes confundieron con una empleada a pesar de también ser alumna.

“Nada más la tenían encerrada y bajaba a hacer de comer. Por eso pensaron que era empleada, porque así la usaban, como gata” Madre de Danna Yanina

Madre de Danna Yanina defiende la inocencia de su hija en el caso Dafne Zapata

Por otra parte, la madre de Danna Yanina resaltó que confía en la inocencia de su hija en el caso del feminicidio de Dafne Zapata y resaltó que la joven ha cooperado con las autoridades.

Compartió que Danna Yanina se encuentra con ansiedad y no ha querido comer; además, resaltó que le ha dicho que siente que no vale nada ante la acusación de un delito que no cometió.

“Danna tiene ansiedad, no quiere comer… Y yo creo en mi hija, créame que soy de esas mamás que si supiera que es culpable no estuviera aquí… confió en Dios, que todo lo que hemos hecho bien se nos va a retribuir pronto y que esas personas que están arriba pagando, modificando, no aceptando evidencia real, van a ser castigadas” Madre de Danna Yanina

Asimismo, resaltó que Danna Yanina fue testigo del hecho pero “no vio quien fue”, hecho que aclaró ante las autoridades.