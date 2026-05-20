Arisbel Rubí Vázquez Amaro ha mantenido presencia en la política de Morelos como militante de Morena, consejera estatal y excandidata a la presidencia municipal de Atlatlahucan.

Su nombre también apareció recientemente en coberturas relacionadas con investigaciones federales en Morelos, aunque la información pública disponible continúa centrada principalmente en su actividad partidista y electoral.

¿Quién es Arisbel Rubí Vázquez Amaro?

Arisbel Rubí Vázquez Amaro es una abogada y política vinculada a Morena en Morelos. Participó activamente en la estructura estatal del partido desde 2011 y fue elegida consejera estatal en 2022.

También contendió como candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la presidencia municipal de Atlatlahucan durante el proceso electoral de 2024.

Arisbel Rubí Vázquez Amaro (Facebook | Arisbel Rubí Vázquez Amaro)

¿Cuántos años tiene Arisbel Rubí Vázquez Amaro?

De acuerdo con registros electorales publicados durante su candidatura municipal, Arisbel Rubí Vázquez Amaro tenía 34 años.

¿Quién es el esposo de Arisbel Rubí Vázquez Amaro?

Arisbel Rubí Vázquez Amaro está casada con Luis Antonio Martínez Álvarez.

¿Qué signo zodiacal es Arisbel Rubí Vázquez Amaro

Debido a que no se conoce públicamente su fecha de nacimiento completa, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Quiénes son los hijos de Arisbel Rubí Vázquez Amaro?

Arisbel Rubí Vázquez Amaro mantiene los detalles de su vida familiar en un ámbito más reservado.

Sin embargo, a través de sus publicaciones personales, se sabe que tiene al menos dos hijas llamadas Aranza y Mía.

Arisbel Rubí Vázquez Amaro (Facebook | Arisbel Rubí Vázquez Amaro)

¿Qué estudió Arisbel Rubí Vázquez Amaro?

Arisbel Rubí Vázquez Amaro estudió la licenciatura en Derecho y cuenta con cédula profesional registrada públicamente.

¿En qué ha trabajado Arisbel Rubí Vázquez Amaro?

Ha trabajado como consultora jurídica externa en ayuntamientos de Morelos, incluyendo Atlatlahucan y Tetela del Volcán.

También encabezó el despacho “Vázquez & Asociados” y participó en actividades partidistas dentro de Morena, además de competir como candidata a la alcaldía de Atlatlahucan en 2024.