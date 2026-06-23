Durante la inauguración de las 19 estaciones del Metro CDMX este lunes 22 de junio, Clara Brugada explicó cómo se usó la inversión de 2 mil 200 millones en la Línea 2.

La jefa de Gobierno capitalino mencionó que las dos terceras partes del presupuesto se utilizaron para el mantenimiento de trenes y vías del Metro CDMX, mientras que el resto se empleó en la renovación de las estaciones .

Además de que puntualizó que el Metro CDMX es el bien público más importante que tiene la Ciudad de México.

Presupuesto de 2 mil 200 millones en Línea 2 del Metro CDMX vino de recursos federales y de la ciudad, dice Clara Brugada

Clara Brugada detalló que los 2 mil 200 millones que se invirtieron en Línea 2 del Metro CDMX viene de recursos federales y de la ciudad misma.

Un total de 1, 500 millones los otorgó el Gobierno Federal y 700 millones provienen propios del Gobierno de CDMX.

Con una histórica inversión de $2 mil 200 millones renovamos integralmente la Línea 2 del @MetroCDMX.



Dos terceras partes del presupuesto se destinaron directo a lo que no se ve pero es lo más importante: el mantenimiento de vías, trenes y sistemas electromecánicos; el resto… pic.twitter.com/vrvwhtqkYo — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 22, 2026

En su mensaje, Clara Brugada agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por destinar esa inversión a mejorar las estaciones de la Línea 2.

Con el presupuesto asignado se logró mejorar el “gran metro de la Ciudad de México, afirmó la jefa de Gobierno.

Renovación del Metro CDMX no fue hecha para el Mundial 2026, destaca Clara Brugada

Clara Brugada enfatizó que el Metro CDMX es de todas y de todos.

Además de que puntualizó que resulta “imposible renovar y transformar una infraestructura tan grande que mueve a millones” sin cerrar temporalmente las estaciones.

De igual forma, la jefa de Gobierno señaló que la renovación del Metro CDMX no fue hecho para el Mundial 2026, ya que la obra perdurará después de la justa futbolística.