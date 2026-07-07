Clara Brugada entregó la segunda etapa de rehabilitación de la Línea 2 del Metro CDMX, que abarcó 16 estaciones con una inversión de 2,200 millones de pesos.

Los trabajos incluyeron la recuperación de seis trenes, instalación de más de mil luminarias, 202 cámaras de seguridad y renovación de instalaciones eléctricas e hidráulicas.

Durante el Mundial 2026, la Línea 2 transportó más de 2.2 millones de pasajeros.

En ese sentido, la jefa de Gobierno anunció que estas obras se replicarán en la Línea 3, cuyo proyecto ya está en marcha.

Clara Brugada entrega la segunda etapa de rehabilitación de la Línea 2 del Metro CDMX

Con un presupuesto de 2 mil 200 millones de pesos, se realizó la rehabilitación de la Línea 2 en 16 estaciones, como celebró Clara Brugada en la entrega de la segunda etapa.

La tarde de este martes 7 de julio, Clara Brugada y Adrián Rubalcava entregaron las últimas tres estaciones, Hidalgo, Bellas Artes y Allende, sin mayores afectaciones a los usuarios.

La rehabilitación no sólo fue en las estaciones, como apuntó Clara Brugada, ya que también se recuperaron seis trenes, así como la colación de más de mil luminarias

Así como 202 cámaras de seguridad, mantenimiento preventivo y renovación de las instalaciones —tanto eléctricas como hidráulicas— y la conservación de vías.

Clara Brugada destacó que durante el Mundial 2026, la Línea 2 del Metro CDMX fue uno de los principales medios de transporte, con dos millones 273 mil 700 pasajeros en los cinco partidos.

Clara Brugada pone en marcha la rehabilitación de la Línea 3 del Metro CDMX

Clara Brugada dio a conocer que la rehabilitación de la Línea 2 del Metro CDMX servirá para la renovación ya en marcha de la Línea 3.

Explicó que el objetivo es el mismo, realizar las obras sin mayores afectaciones a los usuarios, con cierres prolongados ante trabajos graduales.

Aunque Clara Brugada no dio a conocer la fecha de los trabajos de rehabilitación de la Línea 3, sí avisó que ya está en desarrollo el proyecto.