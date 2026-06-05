El Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó que la Línea 2 restableció su servicio de Tasqueña a Cuatro Caminos tras una fase de rehabilitación.

A través de redes sociales, el Metro CDMX detalló que los trenes ya recorren la totalidad de la Línea 2, aunque estas seis estaciones continúan sin servicio para ascenso y descenso de pasajeros:

Viaducto Chabacano San Antonio Abad Portales Nativitas Zócalo/Tenochtitlan

Metro CDMX restablece servicio de Tasqueña a Cuatro Caminos; 6 estaciones siguen cerradas (Cuartoscurto / Mario Jasso)

Metro CDMX nuevamente opera de Tasqueña a Cuatro Caminos, pero 6 estaciones siguen cerradas

Tras meses de trabajos de modernización y rehabilitación, la Línea 2 del Metro CDMX vuelve a operar de Tasqueña a Cuatro Caminos, aunque seis estaciones continúan sin servicio.

Pese a que ya se ha restablecido el servicio de Tasqueña a Cuatro Caminos, el Metro CDMX informó que a partir de las 22:00 horas, la operación volverá a realizarse en dos tramos:

Tasqueña-Xola Pino Suárez-Cuatro Caminos

Ante la demanda de movilidad, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) apoyarán de forma provisional a partir de las 22:00 horas para cubrir el tramo afectado por los trabajos de rehabilitación.

Servicio del Metro CDMX nuevamente opera de Tasqueña a Cuatro Caminos, pero 6 estaciones siguen cerradas (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que estos trabajos en la Línea 2 forman parte del programa de modernización del Metro impulsado por el gobierno de CDMX con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La jefa de gobierno Clara Brugada ha señalado que la meta es que la Línea 2 quede completamente operativa en los próximos días, antes del arranque del Mundial 2026, ya que es una de las más importantes para la movilidad en CDMX.