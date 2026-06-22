Clara Brugada criticó a quienes cuestionan las obras del Metro de la Ciudad de México (CDMX), al señalar que los detractores de las instalaciones "ni siquiera usan el Metro“.

¿Quién nos puede criticar por haber transformado una estación del Metro? Solo aquellos que no utilizan el Metro Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) agregó que las críticas contra el Metro son hechas por personas “desde un lugar cómodo“, que intentan “desacreditar lo que se está transformando”.

Asimismo, Clara Brugada defendió que los recursos públicos se destinan a mejorar la calidad de vida de los capitalinos, con obras fundamentales como las mejoras en el Metro CDMX.

Clara Brugada reinaugura estaciones del Metro CDMX (Clara Brugada/ X)

Clara Brugada defiende remodelación de la Línea 2 y desestima críticas contra el Metro

En el marco de la remodelación de la Línea 2, la jefa de gobierno Clara Brugada defendió las obras y criticó a quienes han desaprobado los trabajos de remodelación y mejoras del Metro.

Clara Brugada dijo que el Metro CDMX es el transporte más importante de la capital por movilizar a millones de personas diariamente, por lo que destinar recursos a su mejoría es un tema prioritario.

En ese sentido, la jefa de gobierno volvió a desestimar a los detractores del Metro, a quienes acusó de intentar desacreditar las mejoras que se han hecho a favor de la movilidad.

El metro es la prioridad para el gobierno de la Ciudad de México. Les guste o no a los que no usan el metro. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Línea 2 antes de remodelaciones (Cuartoscurto / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Clara Brugada destacó los trabajos de remodelación de la Línea 2

La inversión de 2,200 millones de pesos estuvo destinada a fortalecer vías, trenes, seguridad, accesibilidad y espacios para las más de 100 mil personas que usan la Línea 2.

Brugada señaló que los trabajos para renovar las estaciones no son simples cambios cosméticos, ya que se renovaron a profundidad las estaciones de: