El caso del embarazo de una niña de 11 años de edad en Matamoros, Tamaulipas, está causando indignación y además aún no hay detenidos.

La menor de 11 años está actualmente en el Hospital General de Zona (HGZ) 13 del IMSS, en donde se detectó el embarazo y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Embarazo en niña de 11 años causa indignación en Matamoros

Tamaulipas clama justicia por la violación que Noemí, una niña de 11 años, vivió en Matamoros. Siendo que a pesar de que desde junio presentaba síntomas, hasta agosto se confirmó su embarazo.

Un reportaje presentado en el noticiero de Nacho Lozano, narró que la madre de Noemí notaba vómitos y vientre ‘duro’ en su hija, pero a pesar de que la llevó en dos ocasiones al doctor, ninguno le mencionó un embarazo.

Según la versión del padrastro de Noemí, uno de los médicos incluso les dijo que tenía el intestino inflamado.

Sin embargo, al percatarse de que no había mejoría, decidieron llevarla al HGZ 13 del IMSS en donde les dijeron que estaba embarazada.

El testimonio de la menor apunta que fueron tres hombres quiénes habrían acusado sexualmente de ella, siendo estos de su entorno familiar.

Sumado a esto, la familia de Noemí ha entrado en disputa por las acusaciones a medios de comunicación, sobre quién fue el responsable de la violación.

IMSS informó a la FGE de Tamaulipas el hecho; descartan posibilidad de aborto en la menor de 11 años

Cuando Noemí ingresó al IMSS por los síntomas que tenía y no mejoraba, el médico dijo que era un embarazo y por consecuente dio aviso a la FGE sobre los hechos al ser una menor de edad.

Un comunicado por el IMSS Tamaulipas apunta que además de haber recibido atención especializada, “se dio aviso de manera oportuna a las autoridades”.

Asimismo, señalaron que el IMSS colabora para que la FGE realice las investigaciones correspondientes por el embarazo en la menor.

IMSS Tamaulipas sobre embarazo en menor de 11 años. (Especial)

Por otra parte, una trabajadora del IMSS rechazó la posibilidad de un aborto, explicando que la menor ya pasó rebasó el tiempo permitido.

Sin embargo, la ley señala que el embarazo puede ser interrumpido con medicamentos hasta las 12 semanas. Pero pasando estas, puede accederse al aborto por causas como riesgo a la salud, a la vida de la gestante o en casos de violación.

En sus declaraciones, la trabajadora del IMSS dijo que la vida de la menor de 11 años sí está en riesgo, pero aún así señaló que el aborto ya no es posible.