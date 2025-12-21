Bertha Alcalde, fiscal de la CDMX, informó que el responsable de la explosión en Iztapalapa el 10 de septiembre fue el chofer de la pipa de Gas Silza.

“Existió responsabilidad inmediata por parte del conductor, quien desafortunadamente murió por el exceso de velocidad y la pérdida del control del vehículo al desviarlo de su carril e impactarlo con el muro” Bertha Alcalde. Fiscal CDMX

Así lo dijo al dar un informe de las investigaciones y reparación de daño a las víctimas de la explosión en el Puente de la Concordia.

Bertha Alcalde dijo que la responsabilidad fue inmediata por exceso de velocidad y pérdida del control de la pipa de Gas Silza.

Fiscalía CDMX también señala de omisiones a Gas Silza

Bertha Alcalde señaló que la empresa Gas Silza también es responsable de omisiones que pudieron tener incidencia en la explosión en Iztapalapa y señaló ausencia de:

Capacitación en conducción segura con materiales peligrosos

Protocolos de emergencia

Capacitación en manejo en curvas peligrosas

Supervisión de jornadas de conducción

Supervisión de tiempos de descanso

Otras

“Así mismo la evidencia técnica muestra que existen obligaciones que la empresa debía cumplir y que al omitirse generaron condiciones de riesgo que pudieron haber tenido incidencia en la ocurrencia del accidente” Bertha Alcalde. Fiscal CDMX

Bertha Alcalde dijo que la información es resultado de una investigación pericial “sin precedentes” que ayudó a la Fiscalía CDMX a negociar con firmeza y hacer participar a la empresa Gas Silza en los procesos de remediación antes de pasar a un proceso judicial.

Autoridades resaltan estudios técnicos y apoyos tras explosión en Iztapalapa

Como parte del reporte, las autoridades hicieron una narración de lo ocurrido, no solo en cuanto la explosión en Iztapalapa sino en cuanto atención a víctimas.

Relataron que el conductor perdió el control de la pipa al incorporarse a una curva, impactó los muros de contención, se fracturó el tanque y hubo un incendio de grandes proporciones.

En las investigaciones participaron 16 especialidades forenses, se elaboraron más de 270 dictámenes, se hicieron una serie de estudios especializados sobre el vehículo, topografía, mecánica, incendios instalaciones de gas, química, arquitectura, criminalística de campo, videos y más.

También resaltaron la atención que se dio en cuanto atención hospitalaria, apoyo jurídico y psicológico.