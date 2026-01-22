Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) informó que se ha logrado casi el 100% de acuerdos reparatorios por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.

En entrevista con López-Dóriga, Bertha Alcalde dijo que los acuerdos reparatorios por la explosión de una pipa en Iztapalapa ya casi concluyen gracias a los mecanismos de mediación.

Pipa que explotó en La Concordia (Cuartoscuro)

Bertha Alcalde celebra resolución casi al 100% de acuerdos reparatorios por explosión de pipa en Iztapalapa

Este jueves 22 de enero, Bertha Alcalde reveló que los acuerdos reparatorios por la explosión de una pipa en Iztapalapa ya casi se terminan, pues tienen casi el 100% solucionado.

La fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde, señaló que estos acuerdos reparatorios se han realizado por mecanismos de mediación y se les ha otorgado por lesiones, fallecimiento y pérdida materiales.

Durante la entrevista, Bertha Alcalde destacó que los montos entregados para la reparación de daños por esta explosión en Iztapalapa son históricos; “no hay precedentes”, afirmó.

Cabe mencionar que la mediación es un mecanismo en el que las víctimas alcanzan un acuerdo reparatorio y resuelven el conflicto sin la necesidad de llegar a un juicio largo y costoso.

Para que se pudiera dar la mediación en el caso de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa tuvo que existir libre voluntad de ambas partes para buscar una justicia restaurativa a través del diálogo.