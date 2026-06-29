Clara Brugada asegura que la CDMX derrotó al sarampión y destacó que la campaña de vacunación ayudó a la prevención de más casos.

“Quiero decirles que derrotamos al sarampión en la Ciudad de México (…) con mucho trabajo, con mucha prevención, con mucha vacunación tenemos derrotado el sarampión” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

La jefa de gobierno mencionó que otros estados continúan presentado casos de sarampión, pero la CDMX venció esta enfermedad gracias a los arduos trabajos de prevención.

Clara Brugada asegura que la CDMX venció al sarampión

Durante la conferencia de prensa del lunes 29 de junio, la jefa de gobierno Clara Brugada fue cuestionada sobre la situación actual del sarampión en la CDMX.

Clara Brugada confirmó que la CDMX derrotó al sarampión, luego de que se registraron más de 576 casos dede finales de 2025 e inicios del 2026.

Ante esta situación, el gobierno de la CDMX inició una campaña masiva de vacunación y colocó centro para niños y adultos accedieran a la dosis correspondiente.

La jefa de gobierno mencionó que darán un informe detallado de la situación del sarampión en la CDMX, una vez que finalice el Mundial.

Clara Brugada mencionó que hay estado que aun tiene brotes de sarampión, pero destacó que la CDMX pudo eliminar el problema gracias a la prevención y vacunación.

Por último, Clara Brugada asegura que buscarán reconocer a los profesionales de la salud que trabajaron arduamente en la campaña de vacunación que se realizó en diversos puntos de la CDMX y estaciones del Metro.

La CDMX presentó un caso de sarampión en junio

Clara Brugada mencionó que el domingo 28 de junio se confirmó un caso de sarampión, lo cual confirma que los contagios disminuyeron considerablemente en los últimos meses.

“El día de ayer (domingo) hubo un solo caso de sarampión (…) por eso puedo decirles y asegurarles que logramos derrotar al sarampión en la Ciudad de México” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Previo al inicio del Mundial 2026, Clara Brugada exhortó a los ciudadanos a seguirse vacunando.

Más del 67 por ciento de la población en la CDMX ya contaba con la vacuna en abril, tras la aplicación de 3.9 millones de dosis.