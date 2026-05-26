El Gobierno de la Ciudad de México anunció protocolos especiales de vigilancia epidemiológica ante el brote de ébola en África y el incremento nacional de casos de sarampión.

Nadine Gasman, titular de la Secretaría de Salud capitalina, informó que se instalarán módulos de vacunación en aeropuertos, centrales camioneras y festivales relacionados con el Mundial 2026.

La funcionaria aclaró que las vacunas aplicadas serán contra sarampión, mientras que la vigilancia sanitaria responderá al brote internacional de ébola detectado recientemente en República Democrática del Congo.

CDMX reforzará vigilancia epidemiológica durante el Mundial 2026

Gasman explicó que las autoridades capitalinas trabajan bajo lineamientos del Reglamento Sanitario Internacional para fortalecer detección temprana, toma de muestras y protocolos de aislamiento en puntos estratégicos.

La Secretaría de Salud capitalina confirmó que el AICM mantiene activo un subcomité especializado en vigilancia epidemiológica para enfermedades transmisibles internacionales.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) (Mario Jasso)

La funcionaria señaló que existe bajo riesgo sanitario actualmente, aunque destacó que el Mundial 2026 implica movilidad internacional constante y posibles desafíos adicionales para las autoridades locales.

Las autoridades renovaron módulos de sanidad internacional y adaptaron áreas especiales de aislamiento para responder rápidamente ante posibles casos sospechosos de ébola y sarampión.

Los módulos de vacunación comenzarán operaciones el 3 de junio en aeropuertos, terminales camioneras y espacios destinados a festivales futboleros organizados durante el Mundial 2026.

Nadine Gasman reiteró que las autoridades han solicitado desde hace meses que turistas internacionales lleguen vacunados , especialmente ante el brote nacional de sarampión registrado desde febrero de 2025.

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