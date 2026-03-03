Durante la conferencia matutina de este 3 de marzo, la Secretaría de Salud reveló los avances en la campaña de vacunación contra el sarampión en México, asegurando que la cobertura creció 15 veces.

Esto tras un brote severo de sarampión en 2026 con 11 mil 062 casos confirmados en los 32 estados de México con 32 muertes, principalmente en Chihuahua.

Revelan que se han administrado 22 millones de dosis contra el sarampión

Durante la mañanera de Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark reveló que se han aplicado 22 millones de dosis y una reducción de casos nuevos de sarampión a cerca de mil aproximadamente.

Por otro lado, en las últimas tres semanas tras el llamado masivo a vacunar, la aplicación de dosis se disparó con 9 millones en total, con 3.3 millones en la semana pasada, según reveló el subsecretario de Salud, Eduardo Clark.

Revelan número de vacunas aplicadas contra el sarampión en México (Gobierno de México )

Lo cual representa un aumento de casi 15 veces comparado con el ritmo previo, pues cabe mencionar que antes aplicaban alrededor de 270 mil por semana.

Según Clark, los nuevos casos semanales de sarampión bajaron un poco: de 1200 a cerca de mil en la última semana reportada, lo que de acuerdo con la Secretaria de Salud es una señal de que la estrategia intensiva de vacunación empieza a frenar la transmisión.

Cabe recordar que tras el alza de casos de sarampión en México, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta y se priorizó la vacunación intensiva en 11 estados del país.