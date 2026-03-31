Durante la conferencia matutina de este 31 de marzo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud participó para hablar sobre el descenso del sarampión y avances en la vacunación.

“En 7 semanas, llevamos 17.2, es decir vamos alineados para llegar a nuestra meta, y agradecer a toda la población que se ha ido a vacunar, gracias a ellos hemos visto la reducción del sarampión.” Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud

De cuerdo con el sub secretario, se reportó el avance de la campaña nacional contra el sarampión con 17.2 millones de vacunas aplicadas en México del 12 de febrero al 31 de marzo de 2026.

Se han aplicado 17.2 millones de vacunas contra el sarampión

Tal y como informó el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark durante la conferencia matutina, se han aplicado 17.2 millones de dosis de vacunas contra el sarampión.

Esta vacunación intensiva que promovió el gobierno federal, responde al repunte de casos de sarampión que comenzó a inicios de año.

Por lo que la Secretaría de Salud se fijó una meta de 25 millones de dosis en 10 semanas para contener la transmisión del sarampión, que ya muestra una caída del 30% en casos activos, tal y como reveló Eduardo Clark.

De acuerdo a los reportes presentados en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la transmisión de sarampión va a la baja y la vacunación continúa, la cual está priorizando a niñas y niños de entre 6 meses a 12 años, y a personas de 13 a 49 años.

Cabe recordar que el sarampión resurgió en México desde febrero de 2025, cuando se registró el primer caso en Chihuahua; entre 2025 y marzo de 2026 se acumularon más de 9 mil a 13 mil casos confirmados con decenas de defunciones.

Revelan cifras sobre la vacunación contra el sarampión en México (Gobierno de México )