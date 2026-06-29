Max, el perro rescatista que apoya en las labores de rescate en Venezuela, regresa a México tras resultar herido.

El binomio logró rescatar 7 personas con vida, entre ellos dos niños y 3 perros que estaban atrapados entre los escombros.

El perro rescatista Max regresa a México tras resultar herido en Venezuela

Max es un bonomio canino que viajó para apoyar en las labores de rescate en Venezuela tras el terremoto que azotó al país el pasado miércoles 24 de marzo.

El perro Max pertenece al equipo canino de la Marina y resultó lesionado durante sus labores de búsqueda, donde pudo rescatar a 7 personas.

Max se encontraba entre las estructuras colapsadas cuando sufrió una caída; tras una valoración veterinaria se determinó suspender su trabajo de búsqueda.

El estado de salud de Max es estable y llegará a México para iniciar su proceso de recuperación.

Max resultó lesionado tras trabajos de rescate en Venezuela (X/@azucenau)

México envió 18 binomios caninos para ayudar en Venezuela

El gobierno mexicano envió un equipo conformado por militares y binomios caninos para ayudar en las labores de rescate en Venezuela.

18 binomios caninos forman parte del equipo de búsqueda de personas y animales entre los edificios derrumbados.

Además, el equipo de Topos Azteca acudió a Venezuela con 5 binomios caninos, en total, 23 perros mexicanos entrenados del gobierno y de una asociación civil acudieron para apoyar en las labores de rescate.

Militares mexicanos han localizado con vida a al menos 5 personas y varios cuerpos.