El programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula se convirtió en un episodio tenso tras la participación de Israel Vallarta, quien exigió derecho de réplica y advirtió de consecuencias legales si se le sigue llamando “secuestrador”.

“Insistir en señalarme como culpable a pesar de las decisiones judiciales supera la libertad de expresión, es un señalamiento directo que genera responsabilidades, un medio no es tribunal ni un ente de verdad histórica… es la primera y última ocasión que nos vemos en un medio de comunicación… las próximas van a ser ante un tribunal… No tengo que demostrarle absolutamente nada a nadie… la verdad está en una sentencia…” Israel Vallarta

Israel Vallarta, absuelto tras pasar 20 años en prisión sin sentencia, acusó al periodista de difamación y se retiró sin aceptar preguntas.

La situación escaló cuando su esposa, Mary Sainz, también lanzó amenazas, mientras Ciro Gómez Leyva defendió su postura recordando las declaraciones de víctimas y pruebas desestimadas por la jueza.

Ciro Gómez Leyva insiste en llamar secuestrador a Vallarta y recuerda a las víctimas

Ciro Gómez Leyva dijo que se va defender con los argumentos que tiene porque le cree a las víctimas que han hablado al respecto.

“Creo en los testimonios de las víctimas… me parece que tienen verdad… en su caso… para mi la verdad legal significa la verdad histórica… usted fue absuelto por una juez del acordeón… Mariana Vieyra…” Ciro Gómez Leyva. Periodista

Señaló que la jueza Mariana Vieyra, a quien señaló como una “jueza del acordeón”, de 291 pruebas solo tomó en cuenta 17 para exonerarlo.

El periodista dijo que quedaron fuera las declaraciones de las víctimas tomadas ante el Ministerio Público (MP) en diciembre de 2025, así como el contenido de los cassettes con voces del acusado.

También el reconocimiento de la cámara de Gesell por parte de las víctimas y se dejaron fuera copias certificadas de averiguaciones previas de otras causas.

¿Esposa de Israel Vallarta lanzó amenazas a Ciro Gómez Leyva?

Luego de que Israel Vallarta se levantó y comparó a Ciro Gómez Leyva con el burro de la fábula que leyó al decirle que el “pasto es azul” porque no ve “la verdad”, volaron billetes y entró a la mesa la esposa Mary Sainz.

La mujer quien también se presentó como activista se quejó de que Ciro Gomez Leyva se refiriera a la jueza Vieyra como “jueza del acordeón”, dijo que no fueron ayudados de manera política, ademrásd de que “yo lo voy a demandar”.

“Tiene un pleito político… usted está en problemas con la 4T… no hubo ningún apoyo político…” Mary Sainz. Activista y esposa de Israel Vallarta

“Ya párele”, dijo la mujer quien tampoco aceptó cuestionamientos y dijo que

Luego de ello la mujer se fue y al comenzar a leer sus argumentos Gómez Leyva tomo una momento para decir “aquí sí que estoy recibiendo amenazas del otro lado del estudio”, momento en el que se seguían escuchando gritos en el set de tv.

Ciro Gómez Leyva cierra programa considerando secuestrador a Vallarta

“Yo sigo considerando al señor Israel Vallarta como la cabeza de un grupo que secuestraron a una serie de personas”, dijo al finalizar la larga participación de Vallarta y su epsosa en el programa.