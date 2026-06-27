Héctor Bello es un futbolista profesional venezolano que se desempeñó como defensa central, con experiencia en clubes de la Liga FUTVE como Zulia FC y Marítimo.

Fue marcado por la tragedia de los terremotos ocurridos en Venezuela en junio de 2026, donde se reportó que su familia resultó gravemente afectada, incluyendo el fallecimiento de su esposa y el rescate con vida de su hija.

¿Quién es Héctor Bello?

Héctor Enrique Bello Caballero es un defensa central venezolano reconocido por su participación en el fútbol profesional de su país.

A lo largo de su carrera, defendió los colores de equipos como Zulia FC y Marítimo, además de contar con registros en competiciones nacionales e internacionales, donde destacó por su constancia en la línea defensiva y su participación en planteles de Primera División.

Héctor Bello, defensa venezolano que jugó en Zulia FC y Marítimo. (@hectorbello_02/instagram)

¿Qué edad tiene Héctor Bello?

Héctor Enrique Bello Caballero nació el 11 de diciembre de 1997, por lo que en 2026 tiene 28 años de edad.

¿Quién era la esposa de Héctor Bello?

Héctor Bello estaba casado con Andrea, quien falleció durante los terremotos registrados en Venezuela en junio de 2026.

De acuerdo con los reportes periodísticos, Andrea perdió la vida mientras protegía a la hija de ambos durante el colapso del edificio donde se encontraban.

Héctor Bello, defensa venezolano que jugó en Zulia FC y Marítimo. (@hectorbello_02/instagram)

¿Qué signo zodiacal es Héctor Bello?

Héctor Bello es Sagitario, signo del elemento Fuego, asociado con la determinación, el optimismo y el espíritu resiliente.

¿Héctor Bello tiene hijos?

Sí. En los reportes sobre el derrumbe tras los terremotos de 2026 se menciona que su hija fue rescatada con vida.

¿Qué estudió Héctor Bello?

No se cuenta con información pública verificada sobre estudios universitarios, posgrados o diplomados de Héctor Bello.

Las fuentes disponibles se centran exclusivamente en su trayectoria como futbolista profesional.

¿En qué ha trabajado Héctor Bello?

Héctor Bello ha desarrollado toda su carrera como futbolista profesional, desempeñándose como defensa central en distintos clubes del fútbol venezolano.