El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) encabezado por Clara Brugada, anunció que otras 500 mil tarjetas conmemorativas del Mundial 2026 se van a poner en venta.

“La jefa de gobierno ya instruyó a que saquen 500 mil más” Héctor Ulises García Nieto. Secretario de Movilidad de la CDMX

Así lo dio a conocer el secretario de Movilidad de la CDMX, Héctor Ulises García Nieto, quien resaltó que fue por orden de la jefa de Gobierno, que se lanzarán más unidades.

Por otro lado, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para hacer caso omiso a la reventa de las tarjetas conmemorativas del Mundial 2026 que se ha comenzado a ver internet.

Anuncian otras 500 mil tarjetas de movilidad conmemorativas del Mundial 2026

Días antes de la inauguración del Mundial 2026, el gobierno de la CDMX puso a la venta un millón de unidades de tarjetas de movilidad conmemorativas alusivas al certamen deportivo.

En un par de semanas, las tarjetas quedaron totalmente agotadas, por lo que el gobierno que encabeza Clara Brugada anunció que se van a poner a la venta otras 500 mil unidades.

En conferencia de prensa del 29 de junio, el secretario de Movilidad de la CDMX, Héctor Ulises García Nieto, refirió que por orden de la misma Clara Brugada, se lanzarán las otras tarjetas.

“La jefa de gobierno ya instruyó a que saquen 500 mil más. Ya las vamos a empezar a sacar para que todo mundo tenga su tarjeta” Héctor Ulises García Nieto. Secretario de Movilidad de la CDMX

Pese a que no ofreció detalles sobre la venta de las otras 500 mil tarjetas conmemorativas del Mundial 2026, se presume que se podrán adquirir en taquillas del Metro y el Metrobús.

Cabe resaltar que incluso el viernes 26 de junio, se llevó a cabo una venta especial de tarjetas de movilidad conmemorativas, durante un evento que se celebró en Campo Marte.

Piden no comprar tarjetas conmemorativas del Mundial 2026 en reventa

Ante el éxito que han tenido las tarjetas conmemorativas del Mundial 2026 debido al cual el afiche se agotó en días, el mercado de la reventa en internet ya se hizo presente.

En redes sociales, usuarios han comenzado a ofrecer unidades de la tarjeta de movilidad en precios que superan por mucho el original, pues se han detectado hasta en 2 mil pesos.

Por ello, el secretario de Movilidad de la CDMX pidió a la ciudadanía hacer caso omiso a quienes venden las tarjetas de forma irregular y llamó a recurrir a las taquillas donde se venden de manera legal.

“No hagan caso a la reventa, va a haber 500 mil más. Entonces el precio es muy accesible y sigue siendo el mismo precio” Héctor Ulises García Nieto. Secretario de Movilidad de la CDMX