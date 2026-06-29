La mañana de este lunes 29 de junio se reportó el hallazgo de los cuerpos sin vida de tres familiares de Javier Saldaña Almazán, rector con licencia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

Reportes indican que el ataque ocurrió el domingo por la noche en un domicilio de la zona rural de Acapulco, donde hombres armados abrieron fuego contra la familia de Javier Saldaña Almazán.

El hecho ocurre apenas unos días después de que Javier Saldaña formalizara su registro para participar en el proceso interno de Morena para coordinar la Defensa de la Transformación en Guerrero.

Javier Saldaña Almazán se registró con Morena rumbo a Guerrero 2027 (Javier Saldaña)

Asesinan a tres familiares de Javier Saldaña Almazán en Guerrero

La violencia en el estado de Guerrero alcanzó a Javier Saldaña Almazán, rector con licencia de la UAGro. El pasado domingo 28 de junio, sujetos armados asesinaron a tres de sus familiares.

De acuerdo con la información, se trata de su tía, prima y esposo de esta, cuyos cuerpos sin vida presentaban evidentes signos de tortura.

Los cuerpos fueron localizados en el poblado KM 21 de Acapulco, a la entrada del puerto por la carretera federal México-Acapulco. Fuentes revelan que un familiar fue quien hizo la denuncia tras encontrarlos sin vida.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el móvil del ataque ni a los posibles agresores, pero la Fiscalía de Guerrero ya ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso