Investigación reveló que una peligrosa banda criminal -liderada por una exoficial de la policía federal- engañó a Zafar Mawani y Jaffet Hidalgo Ortiz para secuestrarlos y robarles.

Tras ser privados de la libertad en la Ciudad de México, los restos de la pareja estadounidense fueron hallados en una fosa clandestina ubicada en la zona ecoturística de La Marquesa.

Investigación revela que el secuestro y homicidio de la pareja estadounidense fue por motivos económicos

La investigación reveló cómo secuestraron y asesinaron a Zafar Mawani y Jaffet Hidalgo Ortiz, pareja estadounidense desaparecida en Tlalpan.

Vinieron a invertir en México y desaparecieron sin dejar rastro (Redes sociales)

Tras el secuestro y homicidio de la pareja estadounidense, autoridades revelaron que los motivos del crimen fueron principalmente económicos, basados en la suposición de que las víctimas poseían una gran fortuna.

Los delincuentes, liderados por una expolicía federal identificada como Yesenia “N”, atrajeron a la pareja simulando ser una empresa seria de instalación de elevadores, un servicio que Guillermo y Zafar buscaban para la casa de la madre de Jaffet.

Antes de proceder al secuestro, los delincuentes estudiaban a sus víctimas para confirmar su solvencia. En este caso, concretaron una comida el 20 de mayo de 2026 en el sur de la Ciudad de México.

Durante la comida, las víctimas pagaron la cuenta con tarjetas bancarias de Estados Unidos, lo que llevó a los criminales a confirmar que tenían ahorros en dólares y a planear el secuestro para robarles.

El motivo del posterior asesinato fue que la líder de la banda asumió que, por la nacionalidad de las víctimas, habría fuertes represalias contra ellos.

La pareja estadounidense fue encontrada sin vida en La Marquesa

Los delincuentes utilizaron las tarjetas bancarias de las víctimas para realizar retiros en efectivo y comprar ropa, tenis y joyas en diversos establecimientos del Estado de México.

El seguimiento de estas transacciones permitió a las autoridades ubicar y detener a uno de los implicados.

Amigos de la pareja entregaron a las autoridades las ubicaciones en tiempo real de los teléfonos, las cuales siguieron disponibles después de la desaparición.

Las investigaciones confirmaron que fueron privados de su libertad cerca de la alcaldía Tlalpan.

Una vez capturado uno de los sospechosos, este confesó quiénes más participaron y reveló el lugar exacto donde estaban los cuerpos.

Los restos de la pareja estadounidense fueron encontrados en una fosa clandestina cavada detrás de una cabaña en el Valle del Silencio, dentro de la zona ecoturística de La Marquesa.

Por estos hechos, hay siete personas detenidas, incluyendo a la expolicía y a tres individuos de nacionalidad venezolana.