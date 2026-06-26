La Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026 del gobierno de la CDMX fue todo un éxito, por lo cual se anunció una venta especial para quienes no lograron hacerse de una.

De acuerdo con lo informado por el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), será durante un evento que va encabezar Clara Brugada, cuando se lleve a cabo la venta especial.

Pero, ¿cuál es la fecha y lugar de la venta especial de la Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026? Te contamos todos los detalles que necesitas saber.

Tarjeta de Movilidad Integrada del Mundial 2026 (@kevcuev/X)

Fecha, lugar y detalles de la venta especial de la Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026

Con motivo de la celebración del Mundial 2026, el gobierno de la CDMX lanzó una Tarjeta de Movilidad conmemorativa que tuvo un tiraje limitado que se acabó en muy poco tiempo.

Al respecto, las autoridades indicaron que se producirían un total de 1.5 millones de unidades que se distribuyeron de forma progresiva en las taquillas del Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero.

Ante el rotundo éxito que tuvo la Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026, el gobierno de la CDMX anunció que habrá una venta especial cuyos detalles como fecha y lugar se tratan de los siguientes:

Fecha: viernes 26 de junio de las 4 de la tarde y hasta las 7 de la noche

Lugar: Casino del Campo Marte, frente al Centro Cultural del Bosque

De la misma forma, se indicó que el evento en el que solo habrá pagos en efectivo, estará presente Clara Brugada, además de que será de entrada libre y en él se van a repartirá stickers exclusivos.

Tarjeta de Movilidad de Mundial 2026: Así es el novedoso diseño

El ilustrador Kevin Cuevas dio a conocer que él fue el responsable del diseño de la tarjeta de Movilidad del Mundial 2026 y explicó que ésta se compone de diversos elementos representativos:

Coatlicue como la figura central como metáfora de la ciudad, un organismo vivo y diverso

Falda de serpientes que es reinterpretada como la red de transporte colectivo que conecta personas, territorios e historias

Ángel de la Independencia, el símbolo urbano y cultural de la CDMX

Palacio de Bellas Artes, un ícono artístico y arquitectónico

Ajolote, el cual ha sido tomado como un reflejo de identidad local

Formas geométricas y flores como elementos decorativos que refuerzan la idea de diversidad y movimiento

Motivos futbolísticos como balones y estética del Mundial 2026