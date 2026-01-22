A unos meses del inico del Mundial 2026, se confirmó que habrá en México tres monedas conmemorativas del evento. Conoce el precio y cómo conseguirlas.

La propuesta presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señala que, las monedas deberán ser de oro, plata y bimetálicas.

Moneda de oro | 25 pesos

Moneda de plata | 10 pesos

Moneda de aleación alpaca plateada | 20 pesos

Precio de monedas conmemorativas Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso que el Banco de México diseñe, acuñe y ponga a la venta tres monedas conmemorativas del Mundial 2026, cuyos precios nominales serán los siguientes:

¿Cómo conseguir las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

Después de que el dictamen para la emisión de las monedas conmemorativas del Mundial 2026 sea aprobada, la Casa de Moneda de México deberá hacer los ajustes técnicos necesarios para la elaboración.

A más tardar dentro de 90 días naturales después de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Banco de México elegirá los diseños de las monedas.

Las monedas están pensadas para coleccionistas e inversionistas, pues su valor real será mucho más elevado que el nomienal de 25, 10 y 20 pesos.

¿Por qué se harán las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

El dictamen que fue avalado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, señala que la puesta en circulación de las monedas conmemorativas del Mundial 2026, busca difundir la cultura mexicana en el evento deportivo.

El lanzamiento de las monedas se sumará a la tradición numismática que hay en México, además de que incentivará el ahorro y la inversión.



