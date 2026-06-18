Aunque los servicios periciales aún se encuentran en proceso, se ha confirmado el asesinato de la pareja estadounidense reportada como desaparecida en Tlalpan, Estado de México. Hay tres detenidos.

De acuerdo con información difundida por el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, los asesinos confesaron haber matado y enterrado a los hombres en una fosa clandestina ubicada en la zona conocida como Valle del Silencio, en La Marquesa.

Sus restos mortales se encontraban específicamente detrás de una cabaña en el municipio de Ocoyoacac.

Una de las personas detenidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), responde al nombre de Yesenia Villanueva.

La mujer fue identificada como una de las cabecillas de la banda que asesinó a los ciudadanos estadounidenses Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz.

Presunta asesina de la pareja estadounidense desaparecida en Tlalpan (@c4jimenez / X)

Al igual que los otros dos detenidos, Villanueva fue trasladada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se definirá su situación jurídica.

Aunado a esto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del doble homicidio y fincar responsabilidades.

Hallan fosa clandestina con cuatro cuerpos en La Marquesa

La investigación por la desaparición en Tlalpan de los ciudadanos estadounidenses Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, condujo a autoridades a la localización de cuatro cuerpos dentro de una fosa clandestina.

El hallazgo ocurrió la tarde del miércoles 17 de junio en Valle del Silencio, en el paraje El Venado, en La Marquesa.

Los cuerpos pertenecían a tres hombres y una mujer, todos tenían signos visibles de violencia. Fueron trasladados a instalaciones de la Coordinación General de Servicios Periciales para su identificación mediante pruebas genéticas.

Hallan fosa clandestina en La Marquesa (Imagen ilustrativa) (Adolfo Vladimir / Cuartoscuro / Adolfo Vladimir)

Según información preliminar, entre los cuerpos se encontraron los de Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, quienes fueron vistos por última vez el 20 de mayo en la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan.

Aquel día salieron de su domicilio en Huixquilucan para reunirse con otras personas por un negocio relacionado a la instalación de un elevador.

Aunque compartieron su ubicación en tiempo real con una persona de confianza, se les perdió el rastro ya que su teléfono fue apagado.

En un intento por localizarlos, se detectaron movimientos sospechosos desde su cuenta bancaria.