Glorieta de las y los Desaparecidos: colectivos exigen respuesta tras informe de la ONU

El colectivo “Glorieta de las y los Desaparecidos” exigió respuestas claras por parte del gobierno federal, tras la publicación del informe del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“El Comité contra la Desaparición Forzada encontró indicios de que en México se comenten crímenes de lesa humanidad y ha pedido que la ONU apoye a las víctimas, sus familias y al Estado” Glorieta de las y los Desaparecidos

A través de un mensaje difundido en redes sociales, las familias de víctimas recordaron que su objetivo es encontrar a sus seres queridos, por lo que exigieron al Estado atender las recomendaciones de la ONU.

El Comité contra la Desaparición Forzada encontró indicios de que en México se comenten crímenes de lesa humanidad y ha pedido que la ONU apoye a las víctimas, sus familias y al Estado. Nuestro objetivo como familias es claro encontrarles.#InformeCED, #Art34Mexico #DóndeEstán pic.twitter.com/eMI5gyYAEU — Glorieta de las y los Desaparecidos (@GlorietaMx) April 4, 2026

Glorieta de las y los Desaparecidos pide atender las recomendaciones del informe de la ONU

En torno al posicionamiento del Gobierno de México, el colectivo “Glorieta de las y los Desaparecidos” pidió al Estado que atienda las recomendaciones de la ONU en materia de desaparición.

A decir del colectivo, no existen motivos para que el gobierno mexicano tome una postura defensiva ante el informe, pues la ONU deja en claro que las desapariciones forzadas pueden ser cometidas por organizaciones criminales.

“El CED determina que al menos algunas organizaciones criminales que operan en el país cumplen con los criterios del Estatuto de Roma para ser consideradas formalmente como “organizaciones” con capacidad de cometer desapariciones forzadas” Glorieta de las y los Desaparecidos

En ese sentido, el colectivo denuncia que las desapariciones forzadas son actos de lesa humanidad por la naturaleza del delito, agregando que estos pueden o no ser cometidos con conocimiento de las autoridades.

A su vez, señala que el Comité ha determinado que no hay indicios fundados de que exista, a nivel federal, una política de Estado orientada específicamente a la comisión de desapariciones forzadas, a pesar del nivel de impunidad.

“El Comité toma como propios los indicios de la magnitud del fenómeno basándose en las cifras oficiales: más de 132,400 personas desaparecidas y la crisis de 72,000 restos humanos sin identificar en más de 4,500 fosas”, señala.

Glorieta de las y los Desaparecidos: colectivos exigen respuesta tras informe de la ONU (Especial )

Esfuerzos para atender las desapariciones son insuficientes; Glorieta de las y los Desaparecidos

Glorieta de las y los Desaparecidos destacó que en el informe del CED se subraya que esfuerzos del Estado han resultado ineficaces e insuficientes, lo que se traduce en una impunidad casi absoluta de los perpetradores.