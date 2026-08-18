Tras registrar una temporada de verano positiva, Mazatlán prevé un cierre de año con expectativas alentadoras gracias al trabajo coordinado entre el sector privado y la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur), aseguró Carlos Berdegué Sacristán, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán.

El representante hotelero destacó que el trabajo conjunto realizado desde abril y mayo permitió fortalecer la conectividad aérea del puerto.

Por primera vez en verano, el destino operó dos nuevas rutas desde Canadá, al tiempo que consolidó la conexión con Guadalajara a través de Volaris, la cual incrementará su capacidad de asientos a partir de noviembre.

Asimismo, se recuperó la ruta de Torreón y se programaron reuniones en la Ciudad de México con las aerolíneas Viva Aerobus y Aeroméxico para aumentar frecuencias desde Monterrey, Tijuana y la capital del país.

Air Canada llegará por primera vez a Mazatlán durante la temporada de invierno

De cara al último cuatrimestre del año, la estrategia turística de Mazatlán se enfocará en la atracción de congresos y la realización de eventos de alto impacto, entre los que destacan competencias de pentatlón, torneos nacionales de tenis y golf, además del certamen gastronómico Mex Best.

En el ámbito internacional, Berdegué Sacristán anunció que por primera vez operará un vuelo de Air Canada procedente de Vancouver, sumando tres aerolíneas canadienses con llegada al puerto. Paralelamente, el sector trabaja en la recuperación del mercado estadounidense, que registró un descenso cercano al 8% el invierno anterior.

Como parte de la promoción estratégica, Sectur Sinaloa concretó alianzas con agencias de viajes en línea (OTAs) como Expedia y BestDay para destinar presupuesto publicitario entre agosto y diciembre, lo que generará ventas directas para los establecimientos hoteleros.

Mantienen estabilidad en tarifas hoteleras y registra alza en turismo carretero

Respecto al balance comercial, el vicepresidente de la asociación hoteleros puntualizó que la mayoría de las empresas mantuvo e incluso incrementó sus tarifas promedio al evitar reducciones anticipadas de precios antes del verano.

A este volumen de visitantes contribuyó el turismo carretero, liderado por el estado de Chihuahua como principal emisor, seguido de Torreón, Durango, Sinaloa y Jalisco. A la par, las líneas de cruceros confirmaron un incremento en sus frecuencias hacia el puerto.

Finalmente, el empresario subrayó que el sector continuará colaborando con las autoridades estatales para resguardar la economía turística y proteger los empleos de la región.