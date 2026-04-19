El periodista Luis Cárdenas reveló cuál era el nivel de seguridad en el edificio donde fue asesinada Edith Guadalupe, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX).

Su testimonio podría ayudar a conocer cómo ingresó Edith Guadalupe al edificio de Revolución 829, aportando detalles a la investigación que ya sigue la Fiscalía CDMX.

Caso Edith Guadalupe: Así era la seguridad en edificio donde fue asesinada, según Luis Cárdenas

A través de su cuenta de X (@cardonamex), Luis Cárdenas compartió detalles acerca de cómo funcionada la seguridad en el edificio en donde ocurrió el feminicidio de Edith Guadalupe.

Manifestó que el vivió en dicha torre tiempo atrás, resguardado por el mecanismo de protección especial a periodistas.

Según indicó Luis Cárdenas, había dos formas de poder ingresar al edificio:

Una de ellas era cuando el guardia te abría la puerta de acceso, después de observar mediante la cámara de vigilancia a quien estaba solicitando entrar.

La segunda, era cuando el inquilino del edificio abría la puerta directamente con su llave o mediante el control del estacionamiento.

Una vez que ingresabas, se encontraba una casera de vigilancia, desde donde el guardia informaba sobre un visitante y hacia qué número de departamento se dirigía.

Una vez esto ocurría, el inquilino debía bajar por su visita, y subir juntos por el elevador o por una escalera lateral.

Luis Cárdenas manifestó que el edificio cuenta con mucha seguridad, pues indicó que siempre había más de un guardia, además de que tanto la caseta como el elevador y el exterior tienen cámaras de vigilancia.

Con ello, aseguró que deberían ser estos videos los que prueben la versión la Fiscalía CDMX, sobre lo que habría realizado Edith Guadalupe antes y después de entrar al edificio.

Luis Cárdenas lanzó un llamado para que la Fiscalía investigue el feminicidio de Edith Guadalupe y permita dar con los verdaderos responsables de este crimen.