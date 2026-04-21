Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México (CDMX), presentó los avances en el caso Edith Guadalupe y aclaró quién es el hombre del video en el elevador del edificio donde ocurrió el feminicidio.

Durante una conferencia de prensa, Bertha Alcalde dijo que, hasta el momento, no hay una relación directa entre este hombre y el caso Edith Guadalupe, pero no se descarta esta línea de investigación.

Hombre del video del elevador en caso Edith Guadalupe ya fue identificado, revela Bertha Alcalde

La fiscal Bertha Alcalde detalló que ya se identificó y localizó al hombre que aparece en el video que se divulgó en redes sociales y que podría estar ligado al feminicidio de Edith Guadalupe.

“Tiene nombre y apellido, ya se le contactó”. Bertha Alcalde, fiscal de CDMX

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Sobre el hombre, Bertha Alcalde dijo que se trata de un abogado que vive en el edificio junto a su esposa y, después de las indagatorias, se corroboró que no se encontraba en el inmueble ese día.

De acuerdo con la información, el hombre salió del edificio el 15 de abril a las 9:00 am y regresó a las 9:00 pm; el 16 de abril dejó el inmueble cerca de las 10:00 am e ingresó a las 11:00 pm con su esposa.

Bertha Alcalde aclaró que, hasta el momento, el hombre del video no tiene relación directa con el caso de Edith Guadalupe, pero no se dejará la línea de investigación hasta agotarla.

Esté o no vinculada al caso Edith Guadalupe, Bertha Alcalde señaló que se investigará el caso de acoso que se muestra en el video del elevador, así como otros delitos relacionados con el edificio.