La Fiscalía CDMX aclaró que la foto que circula en redes del hombre del elevador con las hermanas Luisa y Bertha Alcalde, es falsa.

La imagen muestra al hombre del elevador —visto en el video que circuló por el caso Edith Guadalupe— junto a la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, en compañía de su hermana, la fiscal de CDMX.

Fiscalía CDMX señala como falsa la foto de Luisa y Bertha Alcalde con hombre del elevador

Ante la circulación de la foto de Luisa y Bertha Alcalde con el hombre del elevador, la Fiscalía CDMX afirmó que fue manipulada, ya que sería un montaje de una original que data de junio de 2018.

Es falsa la foto de Luisa y Bertha Alcalde con el hombre del elevador: Fiscalía CDMX (Fiscalía CDMX)

La foto original proviene del perfil de Carlos M. Téllez, quien también sería ajeno a la función pública y al parecer era un momento de esparcimiento sin mayor contexto.

La instantánea fue tomada en Tepoztlán, Morelos, sobre la que la Fiscalía CDMX llama a no difundir montajes de esta naturaleza ya que desinforman y afectan a la ciudadanía para conocer la verdad.

Hombre del elevador es descartado como principal sospechoso en feminicidio de Edith Guadalupe

La foto falsa de Luisa y Bertha Alcalde se da posterior a que la titular de la Fiscalía CDMX descartara al hombre del elevador como principal sospechoso del feminicidio de Edith Guadalupe.

En entrevista para Heraldo Televisión, Bertha Alcalde explicó que el hombre del elevador no citaba a mujeres para darles trabajo, por lo que no habría citado a Edith Guadalupe al inmueble.

Repitió lo dicho en conferencia de prensa, que el hombre del elevador llegó horas después de la cita de Edith Guadalupe, tal como declaró en su declaración para la Fiscalía CDMX.

Acorde con familiares de Juan Jesús, el único detenido por caso Edith Guadalupe, el hombre del elevador citaba a jóvenes de manera continua.