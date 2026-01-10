La Secretaría de Vivienda realizará una serie de diagnósticos para determinar si se rehabilita o demuele el edificio de Paseos de Taxqueña tras la explosión por acumulación de gas, registrada la mañana del 9 de enero de 2026.

Como medida preventiva, las autoridades llevaron a cabo la evacuación de aproximadamente dos mil 500 vecinos y acordonaron para evaluar el nivel de daño estructural de los edificios aledaños de la alcaldía Coyoacán.

24 familias en incertidumbre tras la explosión en Paseos de Taxqueña

De acuerdo con Miriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, será tarea de la Secretaría de Vivienda determinar si el edificio de Paseos de Taxqueña puede ser rehabilitado.

Edificio en Paseos de Taxqueña (Rogelio Morales / Rogelio Morales Ponce)

Aunque no dio a conocer el tiempo que llevará este proceso, adelantó que, en caso de que el edificio de Paseos de Taxqueña presente daños irreversibles, la estructura deberá ser demolida.

Por el momento, 24 familias deberán permanecer en hoteles pagados con ayuda del gobierno de Clara Brugada y la alcaldía Coyoacán, hasta que se resuelva su situación.

Autoridades han confirmado que la explosión en la colonia Paseos de Taxqueña, en Coyoacán, dejó cinco heridos y al menos una de ellas, un hombre de 73 años, presenta quemaduras en alrededor del 80% de su cuerpo.