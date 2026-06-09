Arturo Medina recorrió la caseta México‑Cuernavaca en Tlalpan para supervisar la seguridad tras el operativo del 8 de junio, donde se aseguraron 59 artefactos explosivos caseros en un convoy de normalistas de Ayotzinapa.

“Reiteramos nuestro llamado a que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica. El diálogo, el respeto y la no violencia son fundamentales para la expresión de las demandas sociales y la construcción de acuerdos.” Arturo Medina

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación reiteró el llamado del gobierno federal a que las movilizaciones de la CNTE y los estudiantes se realicen de forma pacífica, privilegiando el diálogo y el respeto mutuo, en medio de las tensiones por bloqueos y protestas en accesos a la CDMX.

Arturo Medina hace recorrido en la México-Cuernavaca tras encontrar explosivos de normalistas (@arturomedinap / X)

Gobierno federal prioriza seguridad y diálogo ante protestas, asegura Arturo Medina

El pasado lunes 8 de junio, un fuerte operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX detuvo un convoy de al menos 17 autobuses que transportaban estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y familiares de los 43 desaparecidos, quienes pretendían sumarse a las protestas de la CNTE en la capital.

“Hacer un llamado a que la movilización, la expresión en espacios píblicos de manifestaciones, se desarrollen siempre con respeto a la ciudadania, a terceros y sobre todo que no se hagan en contextos de violencia ni de acciones que puedan afectar a los propios manifestantes ni a terceras personas. Creemos que la ruta de la expresión pública siempre debe ser pacífica y priorizar el diálogo sobre cualquier otro punto” Arturo Medina

Tras una denuncia ciudadana, las revisiones realizadas con acuerdo de los pasajeros y en presencia de observadores de la CNDH, permitieron decomisar 59 artefactos explosivos de fabricación casera en uno de los vehículos. Las autoridades liberaron gradualmente los autobuses una vez concluidas las inspecciones.

Arturo Medina enfatizó que, si bien se respeta el derecho a la manifestación y a la expresión de demandas sociales, no se tolerarán acciones que pongan en riesgo la integridad de la población o afecten la libre circulación.

🚔🛣️ El Gobierno federal reforzará las acciones de seguridad en la autopista México-Cuernavaca.



Arturo Medina aseguró que se trabaja para garantizar la protección de quienes transitan por esta importante vía, mediante estrategias de vigilancia y coordinación entre autoridades… pic.twitter.com/FMgjSvn2Zv — MVS Noticias (@MVSNoticias) June 9, 2026

Arturo Medina hace recorrido en la México-Cuernavaca tras encontrar explosivos de normalistas (@arturomedinap / X)

El incidente ocurre en medio de tensiones por las protestas magisteriales de la CNTE y las exigencias de los normalistas de Ayotzinapa, que han incluido bloqueos y tomas de casetas en accesos a la CDMX en días recientes.

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, mantiene comunicación con los involucrados para buscar soluciones pacíficas y evitar confrontaciones.